ولي العهد يشدد على دعم الأونروا خلال لقائه برلمانية بريطانية

09:11 م

الوكيل الإخباري- التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، رئيسة لجنة التنمية الدولية في مجلس العموم البريطاني، سارة شامبيون. اضافة اعلان





وأكد ولي العهد خلال اللقاء ضرورة دعم وتمكين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).



