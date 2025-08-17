أمسية شعرية عربية ضمن فعاليات مهرجان الحصاد بإربد

وتحدث رئيس الاتحاد رائد العمري عن أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات التي تهتم بالأدب والتراث والثقافة، للحفاظ على هويتنا الثقافية والحضارية والتراثية، وتسمو بلغتنا وأدبنا.
واشتملت الأمسية على قراءات شعرية قدمتها الشاعرة الفلسطينية الصح، حيث قرأت عددا من القصائد المنوعة ومنها الوطنية والوجدانية.
كما قرأت الشاعرة هناء القاسم عددا من نصوصها الشعرية والنثرية، التي تعكس واقع حال الأشقاء في غزة، والأسر والتجويع والحصار والاعتداء على الأطفال والنساء، وفي جولتها الثانية قرأت قصائد من شعرها الوجداني.
وقرأت الشاعرة الخصاونة قصيدة رثاء لوالدها وقصيدة للشهيد ولنزف القلب وبعضا من قصائدها الوجدانية.
وقرأ الشاعر يحيى شعبان قصيدة تصف حالة الشهداء والفلسطيني المهجر والمرابط على الثغور، فيما قرأت الطفلة الفلسطينية رؤى شادي الصح قصيدة في عشق فلسطين بأسلوب متقن وإحساس عالي.
وفي نهاية الأمسية، قدّم الأديب العمري يرافقه عضو اتحاد القيصر الدكتور يزن الخصاونة الدروع التقديرية باسم اتحاد القيصر ووزارة الثقافة لجميع المشاركين في الأمسية.
