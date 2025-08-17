أمسية شعرية عربية ضمن فعاليات مهرجان الحصاد بإربد

الوكيل الإخباري- نظم اتحاد القيصر للأدب والفنون بإربد، مساء اليوم الأحد، أمسية شعرية عربية بمشاركة الشعراء الدكتورة ميساء الصح من فلسطين والشاعرة الدكتورة سماح الخصاونة والشاعرة هناء القاسم، ضمن فعاليات مهرجان الحصاد للثقافة والفنون 11.

وتحدث رئيس الاتحاد رائد العمري عن أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات التي تهتم بالأدب والتراث والثقافة، للحفاظ على هويتنا الثقافية والحضارية والتراثية، وتسمو بلغتنا وأدبنا.



واشتملت الأمسية على قراءات شعرية قدمتها الشاعرة الفلسطينية الصح، حيث قرأت عددا من القصائد المنوعة ومنها الوطنية والوجدانية.



كما قرأت الشاعرة هناء القاسم عددا من نصوصها الشعرية والنثرية، التي تعكس واقع حال الأشقاء في غزة، والأسر والتجويع والحصار والاعتداء على الأطفال والنساء، وفي جولتها الثانية قرأت قصائد من شعرها الوجداني.



وقرأت الشاعرة الخصاونة قصيدة رثاء لوالدها وقصيدة للشهيد ولنزف القلب وبعضا من قصائدها الوجدانية.



وقرأ الشاعر يحيى شعبان قصيدة تصف حالة الشهداء والفلسطيني المهجر والمرابط على الثغور، فيما قرأت الطفلة الفلسطينية رؤى شادي الصح قصيدة في عشق فلسطين بأسلوب متقن وإحساس عالي.