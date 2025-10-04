فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في جرش غدا - أسماء

وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج للتيار سيشمل جنوب غرب منطقة عين النبي، وذلك من الساعة 9:30 صباحا وحتى الساعة 4:00 عصرا.
