فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في جرش غدا - أسماء

فصل مبرمج للتيار الكهربائي في
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي في منطقة عين النبي بمحافظة جرش، غدا الأحد، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج للتيار سيشمل جنوب غرب منطقة عين النبي، وذلك من الساعة 9:30 صباحا وحتى الساعة 4:00 عصرا.

 
 
