فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في جرش غدا - أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي في منطقة عين النبي بمحافظة جرش، غدا الأحد، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

