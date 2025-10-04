وفد وزاري في عجلون لضمان استكمال المشاريع الخدمية المعلقة

وضم الوفد وزراء الإدارة المحلية وليد المصري، والسياحة والآثار عماد الحجازين، والبيئة أيمن سليمان، والتربية والتعليم والتعليم العالي عزمي محافظة، ومدير سياحة عجلون فراس الخطاطبة.
وأشاد الوزراء بالقفزة النوعية في جاهزية البنية التحتية، ومستوى النظافة، والواقع الخدمي في عجلون، خاصة في المواقع التي تشهد كثافة سياحية، مؤكدين أن مستوى التعاون والتنسيق بين البلدية والجهات المعنية يعكس التزامًا حقيقيًا بتنفيذ بنود المخطط الشمولي.
وأكد الوزراء أن الزيارة تأتي في إطار دعم هذه الإنجازات، وتسريع وتيرة العمل لضمان استكمال المشاريع الخدمية المعلّقة، ورفع كفاءة العاملين، بما يُسهم في جعل محافظة عجلون وجهة سياحية نموذجية ومستدامة، تتوافق مع الاهتمام الملكي بالمحافظة.
وأشار رئيس لجنة بلدية عجلون، محمد البشابشة، خلال الجولة، إلى أبرز المشاريع وأعمال البلدية في المحافظة، بينها إعادة تأهيل منطقتي رأس العين والمثلث الغربي في عنجرة لتجهيز سوق تجاري بديل للبسطات العشوائية، وإعادة تأهيل شارع الحسبة وسط المدينة، وصيانة وترميم الممر المائي المعروف بـ"العقدة الرومانية" أسفل مدينة عجلون، بهدف توفير ممرّ سياحي وبيئة جاذبة للتسوق وتنشيط الوسط التجاري.
