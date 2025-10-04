أونروا: وقف الحرب مفتاح لإنهاء معاناة غزة

الوكيل الإخباري- أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، أن وقف إطلاق النارذ في قطاع غزة سيسمح للوكالة بالتصدي لأزمة المجاعة وإنهاء معاناة أكثر من مليوني شخص. اضافة اعلان





كما دعا المفوض الأممي إلى رفع حظر الدخول على موظفي الوكالة والإمدادات الإنسانية إلى غزة، لتمكين الأونروا من تقديم الدعم للفلسطينيين في هذا الوقت الحرج.