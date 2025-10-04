السبت 2025-10-04 07:33 م
 

أونروا: وقف الحرب مفتاح لإنهاء معاناة غزة

أونروا: وقف الحرب مفتاح لإنهاء معاناة غزة
غزة
 
السبت، 04-10-2025 04:05 م
الوكيل الإخباري- أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، أن وقف إطلاق النارذ في قطاع غزة سيسمح للوكالة بالتصدي لأزمة المجاعة وإنهاء معاناة أكثر من مليوني شخص.اضافة اعلان


كما دعا المفوض الأممي إلى رفع حظر الدخول على موظفي الوكالة والإمدادات الإنسانية إلى غزة، لتمكين الأونروا من تقديم الدعم للفلسطينيين في هذا الوقت الحرج.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها

البيت الأبيض

عربي ودولي البيت الأبيض: ويتكوف وكوشنر يتوجهان إلى مصر لبحث الإفراج عن المحتجزين

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: لن أتهاون مع أي تأخير من حماس

فريق صحيفة "الغد" يتوج بلقب "بطولة نقابة الصحفيين"

أخبار محلية مجلس نقابة الصحفيين يعلن نتائج المنح الدراسية

"عُمان عبر العصور".. ندوة ضمن معرض عمان الدولي للكتاب

أخبار محلية "عُمان عبر العصور".. ندوة ضمن معرض عمان الدولي للكتاب

ألاونروا

فلسطين مفوض الاونروا يجدد دعوته لرفع الحظر الإسرائيلي عن الوكالة

73 شهيدا منذ فجر اليوم إثر تواصل عدوان الاحتلال على قطاع غزة

فلسطين تورك: خطة ترمب فرصة لوقف البؤس في غزة

العيسوي يعزي عشيرتي حداد والطراونة

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرتي حداد والطراونة



 
 





الأكثر مشاهدة