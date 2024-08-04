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أمسية في الكرك حول الشعر الشعبي

جانب من الفعاليات
جانب من الأمسية




 

الأحد، 04-08-2024 07:38 م

 الوكيل الإخباري - نظمت مديرية ثقافة محافظة الكرك، بالتعاون مع جمعية البركة الثقافية، اليوم الأحد، أمسية حول الشعر الشعبي تحت عنوان "قراءات شعرية حول الشاعرين مفلح المبيضين وإبراهيم الصعوب"، ضمن مشاريع وبرامج وأنشطة لواء المزار الجنوبي مدينة الثقافة الأردنية للعام 2024.


وأوضح عميد كلية الآداب في جامعة مؤتة الدكتور ماهر المبيضين، أن الشعر الشعبي يستمد كلماته وألفاظه وطريقة أدائه، ومعانيه وأسلوبه من الحياة العامة أو الشعبية، ويخالف قواعد العربية من حيث اللغة ويحتوي على القيم الإيجابية لكل زمان ومكان، ويكتب بكلمات من اللهجة المحكية بين الناس، ولا يستخدم الفصحى، لكنه يختار أجمل التوصيفات التي يقولها الناس في كلامهم ولهجتهم المحكية.


واستعرض قراءات شعرية للشاعرين مفلح المبيضين وإبراهيم عبده الصعوب، مشيرا إلى أن شعر المبيضين يمتاز بالواقعية والحكمة وله من الأشعار الوطنية والقومية، أما شعر الصعوب فقد جسد من خلاله البيئة الكركية وعاداتها وتقاليدها.

gnews

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