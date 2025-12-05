إزالة 50 طنا من النفايات المتراكمة في موقع بمنطقة كفرخل في جرش

الوكيل الإخباري- أزالت لجنة السلامة العامة في محافظة جرش نحو 50 طنًا من النفايات من أحد المواقع في منطقة كفرخل شمال المحافظة، حيث شهد الموقع تراكمًا للنفايات على مدار سنوات، وفقًا لما صرح به محافظ جرش، مالك خريسات، الجمعة.

