إزالة 50 طنا من النفايات المتراكمة في موقع بمنطقة كفرخل في جرش

وقال خريسات إن الموقع الذي رُفع منه نحو 50 طنًا من النفايات ومخلّفات البناء والسكراب شكّل مكرهة صحية وموقعًا لتكاثر القوارض والحشرات وانتشار الروائح في المنطقة، مبينًا أن تجمع النفايات ترك أثرًا بيئيًا وصحيًا واضحًا.
