الجمعة 2025-12-05 05:32 م

إزالة 50 طنا من النفايات المتراكمة في موقع بمنطقة كفرخل في جرش

الجمعة، 05-12-2025 04:25 م

الوكيل الإخباري-   أزالت لجنة السلامة العامة في محافظة جرش نحو 50 طنًا من النفايات من أحد المواقع في منطقة كفرخل شمال المحافظة، حيث شهد الموقع تراكمًا للنفايات على مدار سنوات، وفقًا لما صرح به محافظ جرش، مالك خريسات، الجمعة.

وقال خريسات إن الموقع الذي رُفع منه نحو 50 طنًا من النفايات ومخلّفات البناء والسكراب شكّل مكرهة صحية وموقعًا لتكاثر القوارض والحشرات وانتشار الروائح في المنطقة، مبينًا أن تجمع النفايات ترك أثرًا بيئيًا وصحيًا واضحًا.

 
 


