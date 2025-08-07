أنشطة وفعاليات متنوعة في عدد من الجامعات

الوكيل الإخباري- نظمت عدد من جامعات المملكة، اليوم الخميس، أنشطة وفعاليات ومبادرات متنوعة، بهدف تعزيز مسيرتها التعليمية وزيادة وعي الطلبة، إضافة إلى صقل شخصياتهم وتنميتها.

واختتمت الجامعة الألمانية الأردنية، فعاليات النسخة الثالثة من مبادرة "حقي أتعلم"، بحفل ختامي مميز أُقيم برعاية رئيس الجامعة، الدكتور علاء الدين الحلحولي، وبحضور واسع من أولياء الأمور، وممثلي الجهات الداعمة، وعدد من المهتمين، إلى جانب الطلبة المشاركين والمتطوعين.



وأكد الحلحولي، التزام الجامعة بدعم البرامج التعليمية والمجتمعية التي تُسهم في تمكين الجيل القادم وتعزيز قدراته، بما ينسجم مع الرؤية الملكية.



من جانبه، أكد مساعد رئيس الجامعة للتفاعل المجتمعي ومسؤول المبادرة، عبد الحكيم عربيات، أهمية العمل التطوعي ودوره في تعزيز التماسك المجتمعي، مشيرًا إلى أن المبادرة تأتي انسجامًا مع أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه)، والرابع (التعليم الجيد)، والحادي عشر (مدن ومجتمعات مستدامة).



وشهد الحفل إطلاق النشيد الرسمي للمبادرة للمرة الأولى، من كلمات الكاتبة حنين مقداد، ليعكس روح المبادرة ورسالتها الإنسانية.



كلية الفنون والتصميم في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة نظمت بالتعاون مع قسم الصحة النفسية في منظمة أطباء بلا حدود، ورشة تدريبية متخصصة بعنوان "خيط الأمل" في أساسيات مهنة الخياطة، بهدف تمكين مصابي الحروب وتأهيلهم مهنياً.



واستهدفت الورشة مجموعة من المصابين الذين يتلقّون العلاج ضمن برامج المنظمة، من جنسيات متعددة بهدف تطوير مهاراتهم العملية، والمساهمة في تحسين جودة حياتهم وتعزيز استقلالهم الاقتصادي.



وتأتي المبادرة تأكيداً على حرص الجامعة والمنظمة على تشجيع التعاون في خدمة المجتمعات المتضررة، وربط الجانب العلاجي بالتأهيل العملي والتمكين الاقتصادي.

وفي إنجاز أكاديمي جديد يعكس التزامها بالتميز والريادة، أعلنت جامعة جدارا اليوم، عن حصولها على المرتبة 38 عالميًا في معيار التعليم الجيد (الهدف الرابع)، وذلك بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025.



وعبّر رئيس هيئة المديرين والمدير العام للجامعة الدكتور شكري المراشده، عن فخره بهذا التميز العالمي، موجها التهنئة لأسرة الجامعة ولجنة التصنيفات، ومؤكدًا أن هذا الإنجاز يأتي كثمرة لجهود استراتيجية مدروسة تهدف إلى تعزيز جودة التعليم ورفع مكانة الجامعة عالميًا.



من جهته، ثمّن رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حابس الزبون دعم رئيس هيئة المديرين، مشيدًا بجهود الكوادر الأكاديمية والإدارية، وعلى وجه الخصوص لجنة التصنيفات، التي كان لها الدور الأبرز في تحقيق هذا التميز.



بدورها، أعربت رئيس لجنة التصنيفات العالمية ونائب رئيس الجامعة الأستاذة الدكتورة إيمان البشيتي عن اعتزازها بهذا الإنجاز، لاسيما في معيار التعليم الجيد، الذي يعكس التزام الجامعة بتوفير تعليم شامل منصف عالي الجودة، حيث يُعد هذا التقدم العالمي البارز دلالة على جودة التعليم الذي تقدمه الجامعة، إذ جاءت ثالثة على المستوى المحلي بين الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة في نفس المعيار، مما يعزز مكانتها كصرح أكاديمي يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



واختتمت في بيت شباب إربد اليوم، فعاليات معسكر التمكين الاقتصادي، ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء لعام 2025، تحت شعار عمان عاصمة الشباب العربي لعام 2025 وبالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن.



وخلال المعسكر الذي شارك به 30 شابًا، ضمن الفئة العمرية من 18-24 عامًا، بين مدير شباب إربد الدكتور حمزة العقيلي، أن معسكر التمكين الاقتصادي، يهدف إلى تعزيز القدرات الاقتصادية للشباب، من خلال تدريبهم وتوجيههم وتوظيف قدراتهم نحو ريادة الأعمال في سوق العمل، وتنمية المهارات العملية للشباب الخريجين وتطوير المعرفة والمهارات العملية من ذوي المهارات المحدودة.



بدوره أشار رئيس هيئة الإشراف مصطفى القضاة، أن فعاليات المعسكر التي استمرت لمدة ستة أيام وقدمت من قبل مجموعة من المدربين المتخصصين، ركزت على مفهوم التمكين الاقتصادي، من خلال تدريبات مكثفة اشتملت على إدارة الميزانية الشخصية وإعداد خطة عمل لمشروع، وكيفية الحصول على تمويل أو قرض وكيفية تسويق المنتجات والخدمات.



كما تضمنت الفعاليات تدريبات خاصة على كيفية والتفكير التصميمي الإبداعي، وريادة الأعمال الاجتماعية والعمل الحر، وذلك بهدف رفع الوعي المالي وتطوير مهارات ريادة الأعمال لدى الشباب وتعليمهم على كيفية إدارة المشاريع الصغيرة، إضافة الى تعزيز فرص الحصول على مصادر دخل مستدامة لتمكين المشاركين اقتصاديًا ليصبحوا منتجين ومستقلين ماليًا وتعزيز مهارات سوق العمل مثل التخطيط المالي والتسويق، وتحفيز روح المبادرة وتأسيس المشاريع لديهم مع ربط المشاركين بجهات داعمة مثل البنوك أو البرامج التمويلية.