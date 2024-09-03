أهالي البادية الجنوبية"بمعان" يساندون مرشح القائمة المحلية محمد المراعية خلال افتتاح مقره الانتخابي

الوكيل الإخباري- افتتح يوم السبت الماضي المقر الانتخابي لمرشح القائمة المحلية في قائمة البادية الجنوبية بمحافظة معان، محمد المراعية، بحضور جماهيري حاشد ضم عددًا كبيرًا من أبناء المحافظة.



وفي كلمته، قال المرشح محمد المراعيه: "هذه الوجوه ترجمت توجيهات سيد البلاد في الاستحقاق الدستوري لإجراء الانتخابات النيابية، فالأردن قوي في هذه الوجوه، وقوي بجلالة الملك والأجهزة الأمنية، وفي الرجال الصادقين الذين لا يساومون يومًا على تراب هذا الوطن، فمنهم من قدم الشهيد تلو الآخر."



وأضاف: "نحن القابضون على الجمر، فنحن أبناء البادية التي لن تكون إلا في الصف الأول في هذا الوطن، بقيادة أبا الحسين."



وأشار المراعيه إلى أنه "خير من استأجرت القوي، فلن أحتاج إلى الضعفاء، وأنا أحتاج إلى القوة قبل الأمانة، فنحن القويون والأمينون في حمل الأمانة."



كما تحدث عن جولاته التي شهدت المعاناة التي يعيشها أبناء البادية من الفقر والبطالة، مؤكدًا أن " مشكلة البطالة والتعليم والصحة ستكون من أولوياتنا داخل القبة".



وفي كلمة للكابتن محمد الخشمان رئيس حزب الاتحاد الوطني ورئيس مجلسه المركزي، بدأ الحديث عن نفسه وعن حزب الاتحاد الوطني الأردني الذي أنشأه الشهيد وصفي التل، بأمر من الملك الحسين طيب الله ثراه، لتعزيز الوحدة الوطنية الأردنية.



وأشار إلى أنه "في عام 2011 التقى مع كافة الأردنيين في مختلف البقاع، ليكون سندًا لحماية هذا البلد من أي أطماع خارجية أو أي شخص تسول له نفسه العبث في الوحدة الوطنية".



وأكد الكابتن: "نحن خلف القيادة الهاشمية، وشعارنا الله الوطن الملك."



واختتم حديثه بالإشارة إلى أنه "بعد أن تم سن القوانين الجديدة للأحزاب والانتخابات، بدأنا مسيرتنا لخوض الانتخابات النيابية لحزب الاتحاد الوطني ضمن قائمة وطنية وقوائم محلية".

اضافة اعلان













