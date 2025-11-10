أول رد فعل من دينا الشربيني على دعم مي عمر لـ آن الرفاعي

وفي سياق آخر، وجّهت مي عمر رسالة دعم مؤثرة إلى آن الرفاعي، زوجة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، عقب تداول أنباء عن انفصالهما، حيث نشرت فيديو عبر "فيسبوك" يضم صورًا تجمع الزوجين، وعلّقت:
"إنتي الحب الأول يا آن، والسند الحقيقي اللي كان موجود في كل خطوة من حياته... أم بناته والضهر اللي رجع له، تستاهلي كل الخير اللي جاي بإذن الله."
-
أخبار متعلقة
-
حقيقة طلاق هنادي مهنا وأحمد خالد صالح
-
عمرو أديب يوجه رسالة مؤثرة لشيرين عبدالوهاب
-
أول حفل لنجمة عربية في إندونيسيا.. نانسي عجرم تشعل الأجواء - فيديو
-
أحمد سعد يضيء مسرح باريس بأشهر أغانيه
-
مصر تتصدر الترند عالميًا باستضافة أول نسخة عربية من حفل "ذا غراند بول" الملكي - فيديو
-
ترند الخليج: تسجيل صوتي يوقع إلهام الفضالة بالسجن ويشعل السوشال - فيديو
-
فنانة تُفجّر مفاجأة كبيرة عن وفاة سعاد حسني: صديقتها قتلتها
-
"قلبي.. أحبك".. آمال ماهر تعلن ارتباطها رسميا