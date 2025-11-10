أول رد فعل من دينا الشربيني على دعم مي عمر لـ آن الرفاعي

الوكيل الإخباري- أثار تصرف الفنانتين مي عمر ودينا الشربيني جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن لاحظ المتابعون قيام كل منهما بإلغاء متابعة الأخرى على "إنستغرام"، ما أثار تساؤلات حول طبيعة العلاقة بينهما.

وفي سياق آخر، وجّهت مي عمر رسالة دعم مؤثرة إلى آن الرفاعي، زوجة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، عقب تداول أنباء عن انفصالهما، حيث نشرت فيديو عبر "فيسبوك" يضم صورًا تجمع الزوجين، وعلّقت:

"إنتي الحب الأول يا آن، والسند الحقيقي اللي كان موجود في كل خطوة من حياته... أم بناته والضهر اللي رجع له، تستاهلي كل الخير اللي جاي بإذن الله."