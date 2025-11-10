الإثنين 2025-11-10 10:51 ص
 

وزارة العمل: نتابع شكوى عمال احدى شركات المقاولات في موقع العطارات

الوكيل الإخباري-   أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أن الوزارة تتابع تفاصيل مطالب بعض العمال الأردنيين الذين يعملون في احدى شركات المقاولات المتعاقدة مع شركة هندية تعمل في موقع العطارات.

وأضاف أن وزير العمل وجه مديريتي علاقات العمل والتفتيش المركزية في الوزارة لمتابعة الشكوى بشكل مباشر وتوجيه فريق تفتيش لزيارة موقع الشركة.

 
 
