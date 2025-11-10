حقيقة طلاق هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

وذكرت تقارير إعلامية أن الانفصال وقع منذ فترة دون إعلان رسمي، مشيرة إلى أنه قد يكون مؤقتًا بهدف تهدئة الأوضاع بين الطرفين، فيما لم يصدر أي تعليق من الفنانين حتى الآن.
في المقابل، أكدت مصادر من مقربي هنادي مهنا أنها ما زالت على ذمّة زوجها، وأنها مشغولة حاليًا بتصوير عملها الجديد، مضيفة أنها ستصدر بيانًا رسميًا قريبًا لتوضيح الحقيقة.
وكانت هنادي قد ظهرت مؤخرًا برفقة الفنانة ناهد السباعي أثناء أداء مناسك العمرة، حيث نشرتا صورًا من أمام الكعبة المشرّفة وسط تفاعل واسع من الجمهور.
