المياه : توقيع اتفاقيات مشاريع صرف صحي غرب اربد وجنوب غرب عمان بقيمة 27,7 مليون دولار

وأشار وزير المياه والري ان الحكومة ومن خلال الوزارة /سلطة المياه تسرع جهودها لتنفيذ حزمة من المشاريع الحيوية الهادفة لتوفير الخدمة للمواطنين وفق أفضل المستويات مبينا ان الحزمة الأولى بقيمة 18,471 مليون دولار ممولة من بنك الاستثمار الاوروبي EBRD و EU MADA Fund لخدمة مناطق كفر أسد وقم في محافظة اربد من خلال تمديد خطوط صرف صحي بأقطار تتراوح بين 300-600 ملم وبطول 45 كيلو متر بالإضافة الى تنفيذ وصلات منزلية بطول 10 كيلو متر لخدمة 31,800 مواطن.
وأضاف ان الحزمة الثالثة بقيمة 9,230 مليون دينار تمويل ذاتي من سلطة المياه لخدمة أجزاء من مرج الحمام وأجزاء من لواء ناعور في جنوب غرب عمان من خلال تمديد خطوط صرف صحي بأقطار تتراوح بين 300-600 ملم بطول 32 كيلو متر بالإضافة الى تنفيذ 5 كيلو متر وصلات منزلية وإعادة تأهيل 2 كيلو متر من خط ناقل وادي السير وخدمة 13,900 مواطن.
