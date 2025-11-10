الإثنين 2025-11-10 03:05 م
 

المياه : توقيع اتفاقيات مشاريع صرف صحي غرب اربد وجنوب غرب عمان بقيمة 27,7 مليون دولار

وزارة المياه
وزارة المياه
 
الإثنين، 10-11-2025 01:05 م

الوكيل الإخباري-   وقع المهندس رائد أبو السعود اليوم الاثنين  في مكتبه بوزارة المياه والري اتفاقيات تنفيذ مشاريع  صرف صحي غرب اربد الحزمة الثانية ومشروع صرف صحي جنوب غرب عمان الحزمة الثالثة بحضور أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة والمساعد لشؤون الصرف الصحي المهندسة غادة صفا وعدد من ممثلي قطاع المياه تحقيقا لرؤية التحديث الاقتصادي والخطط الاستراتيجية للمياه 2023-2040 ضمن الجهود الحكومية المستمرة والمتواصلة للارتقاء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لخدمة مناطق في غرب اربد بقيمة اجمالية نحو 27,7 مليون دولار ممولة من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الاوروبي EBRD وتمويل ذاتي   . 

 وأشار وزير المياه والري ان الحكومة ومن خلال الوزارة /سلطة المياه تسرع جهودها لتنفيذ حزمة من المشاريع الحيوية الهادفة لتوفير الخدمة للمواطنين وفق أفضل المستويات مبينا ان الحزمة الأولى بقيمة 18,471 مليون دولار ممولة من بنك الاستثمار الاوروبي EBRD و EU MADA Fund لخدمة مناطق كفر أسد وقم في محافظة اربد من خلال تمديد خطوط صرف صحي بأقطار تتراوح بين 300-600 ملم وبطول 45 كيلو متر بالإضافة الى تنفيذ وصلات منزلية بطول 10 كيلو متر لخدمة 31,800 مواطن. 

اضافة اعلان


وأضاف ان الحزمة الثالثة بقيمة 9,230 مليون دينار تمويل ذاتي من سلطة المياه لخدمة أجزاء من مرج الحمام وأجزاء من لواء ناعور في جنوب غرب عمان من خلال تمديد خطوط صرف صحي بأقطار تتراوح بين 300-600 ملم بطول 32 كيلو متر بالإضافة الى تنفيذ 5 كيلو متر وصلات منزلية وإعادة تأهيل 2 كيلو متر من خط ناقل وادي السير وخدمة 13,900 مواطن.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

القاضي يلتقي السفير الكويتي

شؤون برلمانية القاضي يلتقي السفير الكويتي

الملك يبحث مع إمبراطور اليابان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

أخبار محلية الملك يبحث مع إمبراطور اليابان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

قب

طب وصحة جدري الماء عند الأطفال.. طرق منزلية لتخفيف الحكة

ففت

طب وصحة ما فوائد "قيلولة الظهر"؟

ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان بنسبة 0.29% في أسبوع

اقتصاد محلي صعود بورصة عمّان إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 17 عاما

7ع

طب وصحة هل يطيل زيت الزيتون عمرك؟

ه

فن ومشاهير "شهادة تاريخية" حول علاقة السندريلا بالعندليب

جلالة الملك عبدالله الثاني يلتقي في طوكيو وزير الدفاع الياباني.

أخبار محلية الملك يبحث مع وزير الدفاع الياباني التطورات الإقليمية وفرص تعزيز التعاون العسكري



 
 





الأكثر مشاهدة