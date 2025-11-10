المياه : توقيع اتفاقيات مشاريع صرف صحي غرب اربد وجنوب غرب عمان بقيمة 27,7 مليون دولار

الوكيل الإخباري- وقع المهندس رائد أبو السعود اليوم الاثنين في مكتبه بوزارة المياه والري اتفاقيات تنفيذ مشاريع صرف صحي غرب اربد الحزمة الثانية ومشروع صرف صحي جنوب غرب عمان الحزمة الثالثة بحضور أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة والمساعد لشؤون الصرف الصحي المهندسة غادة صفا وعدد من ممثلي قطاع المياه تحقيقا لرؤية التحديث الاقتصادي والخطط الاستراتيجية للمياه 2023-2040 ضمن الجهود الحكومية المستمرة والمتواصلة للارتقاء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لخدمة مناطق في غرب اربد بقيمة اجمالية نحو 27,7 مليون دولار ممولة من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الاوروبي EBRD وتمويل ذاتي .



وأشار وزير المياه والري ان الحكومة ومن خلال الوزارة /سلطة المياه تسرع جهودها لتنفيذ حزمة من المشاريع الحيوية الهادفة لتوفير الخدمة للمواطنين وفق أفضل المستويات مبينا ان الحزمة الأولى بقيمة 18,471 مليون دولار ممولة من بنك الاستثمار الاوروبي EBRD و EU MADA Fund لخدمة مناطق كفر أسد وقم في محافظة اربد من خلال تمديد خطوط صرف صحي بأقطار تتراوح بين 300-600 ملم وبطول 45 كيلو متر بالإضافة الى تنفيذ وصلات منزلية بطول 10 كيلو متر لخدمة 31,800 مواطن.

