أوائل التوجيهي في الأردن.. الفرع الأدبي 2025 - أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التريبة والتعليم، مساء الخميس، أسماء الأوائل بالتوجيهي الفرع الأدبي للعام 2025.





الاولى: فرح غالب الفقيه 99.25

99.15 امامة ابراهيم جبريل

99.15 يونس محمد ريان

99.1 يارا حسنين

98.95 راما منذر كفافي

98.95 سارة محمود محمد

98.8 مي حسان الزعيم

98.8 رؤى سفيان دعيس

98.8 سمر موفق المفلح

98.8 تسنيم محمد غطاشة