أوائل التوجيهي في الأردن.. الفرع العلمي 2025 - أسماء

الأولى: جود صفوان أديب الصفدي من مدارس الملك عبدالله للتميز في الزرقاء بمعدل 99.75
الخامسة: لينا محمود الحاج بمعدل 99.4
السادسة: لمار محمد خرمة بمعدل 99.4
السابعة: لارا احمد الجراح بمعدل 99.35
الثامن: أحمد بيان محمود بمعدل 99.3
التاسع: ايهم نزيه ابو شيخ بمعدل 99.25
العاشر: زيد محمود ابو شيخة بمعدل 99.25
-
أخبار متعلقة
-
"لا لإطلاق العيارات النارية" مبادرة مجتمعية في الكرك
-
قانونيون: قانون كاتب العدل الجديد نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات وتحقيق العدالة
-
مستشفى المقاصد يعالج 286 مريضا بالمجان في الحسينية
-
اجتماعات لبحث الاستعدادات للمشاركة بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي
-
أنشطة وفعاليات متنوعة في عدد من الجامعات
-
المومني: شاحنات المساعدات تصل إلى القطاع خلال 36 ساعة بسبب المعيقات الإسرائيلية
-
تجربة إخلاء وهمية في مديرية أوقاف إربد الثانية
-
مطاردة في عمّان تنتهي بالقبض على شخص أطلق النار على آخر في الكرك