الجمعة 2025-08-08 12:23 ص
 

أوائل التوجيهي في الأردن.. الفرع العلمي 2025 - أسماء

الخميس، 07-08-2025 06:11 م

الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة التريبة والتعليم، مساء الخميس، أسماء الأوائل بالتوجيهي الفرع العلمي للعام 2025.

الأولى: جود صفوان أديب الصفدي من مدارس الملك عبدالله للتميز في الزرقاء بمعدل 99.75

الثاني: عبدالله سامي محمد ابو عمر بمعدل 99.6

الثالثة: سيرين حسني الطعاني بمعدل 99.55 

الرابع: عبدالله منصور الصرايرة بمعدل 99.5
الخامسة: لينا محمود الحاج بمعدل 99.4
السادسة: لمار محمد خرمة بمعدل 99.4
السابعة: لارا احمد الجراح بمعدل 99.35
الثامن: أحمد بيان محمود بمعدل 99.3
التاسع: ايهم نزيه ابو شيخ بمعدل 99.25
العاشر:   زيد محمود ابو شيخة بمعدل 99.25

 
 
