أوائل التوجيهي في الأردن.. الفرع العلمي 2025 - أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التريبة والتعليم، مساء الخميس، أسماء الأوائل بالتوجيهي الفرع العلمي للعام 2025.



الأولى: جود صفوان أديب الصفدي من مدارس الملك عبدالله للتميز في الزرقاء بمعدل 99.75

الثاني: عبدالله سامي محمد ابو عمر بمعدل 99.6

الثالثة: سيرين حسني الطعاني بمعدل 99.55