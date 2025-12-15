الإثنين 2025-12-15 06:28 ص

تأخير إضافي في موعد تسليم بوينغ الطائرة الرئاسية الأميركية الجديدة

الطائرة الرئاسية الأميركية
الطائرة الرئاسية الأميركية
الإثنين، 15-12-2025 05:18 ص
الوكيل الإخباري-   يشهد تسليم الطائرة الجديدة للرئيس الأميركي المعروفة باسم "إير فورس وان" تأخّرا إضافيا مع تأجيل موعد دخول النسخة الأولى منها قيد الخدمة إلى منتصف العام 2028، أي بعد سنة من المهلة المتّفق عليها.اضافة اعلان


وقال ناطق باسم جهاز القوّات المسلّحة الأحد إن "سلاح الجوّ للولايات المتحدة أبرم في 12 كانون الأول 2025 عقدا بقيمة 15,5 مليون دولار لتعديل الاتفاق القائم مع مجموعة بوينغ في إطار برنامج في سي-25 بي"، أي ذلك المخصّص للطائرات الرئاسية.

ويمكن إدخال هذا التعديل "في الجدول الزمني الحالي المخصص للبرنامج مع تاريخ تسليم مرتقب للطائرة الأولى في سي-25 بي في منتصف 2028"، بحسب المصدر عينه الذي كشف بذلك تأخيرا إضافيا في الاستحقاقات.

وكان الجدول الزمني الرسمي الأخير ينصّ على تشغيل النسخة الأولى في 2027 والثانية في 2028.

ولم يُقدّم بعد أي سبب لتبرير هذا التأخير.
 
 


