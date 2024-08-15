"أوقاف الزرقاء" تحتفل بتخريج طلاب دار القرآن الكريم بمسجد الأمير حسن

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية أوقاف الزرقاء احتفالاً، مساء أمس الأربعاء، بمناسبة تخريج طلاب دار القرآن الكريم في مسجد الأمير حسن بالغويرية، برعاية مساعد المحافظ للشؤون العامة فيصل العتوم، وحضور جمع من الأئمة والوعاظ وممثلي المجتمع المحلي.



وقدم الطلاب خلال الحفل، نماذج مبهرة من نشاطاتهم، ما أضفى جواً من الروحانية والإعجاب بين الحضور، حيث بلغ عدد خريجي دار القرآن الكريم 40 طالبا، وخريجي المركز الصيفي 316 طالبًا.



وأكد مدير أوقاف الزرقاء، الدكتور أحمد الحراحشة، أهمية تربية أبنائنا على تعاليم وأخلاق القرآن الكريم، بالإضافة إلى التربية الوطنية، بهدف تخريج جيل واعٍ ومنتمٍ لوطنه وقيادته، ومدرك للتحديات التي تواجهه، مشيرا إلى أن عدد دور القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف في الزرقاء يتجاوز 200 دار، تقدم خدمة تعليم القرآن لأبناء المحافظة.



وأضاف أن عدد المراكز الصيفية التابعة للمديرية تجاوز 530 مركزًا، تخرج منها حوالي 37 ألف طالب وطالبة تتراوح أعمارهم بين 7 و 17 عامًا، مبينا أن وزارة الأوقاف تعقد المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم، لما لها من أثر كبير في تربية الطلاب وتعليمهم كتاب الله تعالى وزرع القيم النبيلة في نفوسهم وتعزيز روح المنافسة الشريفة والمواطنة الصالحة.



من جهته، أشاد مشرف دار القرآن الكريم، أشرف الضراغمة، بجهود وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في تعليم القرآن الكريم، معبرًا عن شكره وتقديره للمتبرعين والمحسنين ولجنة المسجد القائمة على تنظيم هذا الاحتفال.