السفير الألماني يزور مشروع قناة ام الجمال الاثرية

الأربعاء، 10-12-2025 08:35 م
الوكيل الإخباري-  زار السفير الألماني لدى الأردن الدكتور بيرترام فون مولتكه، اليوم الأربعاء بلدية ام الجمال وموقع ام الجمال الاثري.اضافة اعلان


وقالت لجنة البلدية في بيان اليوم الأربعاء، إن السفير الألماني اطلع على مشروع تأهيل قناة أم الجمال المائية الأثرية، والذي نُفذ في النصف الثاني من العام الماضي بتمويل من بنك الإعمار الألماني وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

واثنى السفير على المشروع المنجز، لافتا إلى أن تمويل مشاريع جديدة قيد الدراسة الآن وسيتم الإعلان عن ذلك لاحقا.

وأكد رئيس لجنة بلدية ام الجمال محمد أبو عليم، حاجة أم الجمال لمزيد من هذه المشاريع، مثمنا التمويل الألماني لمشروع تأهيل قناة ام الجمال.
 
 


