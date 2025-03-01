أوقاف الطفيلة تطلق خطتها التوعوية والتثقيفية لشهر رمضان

الوكيل الإخباري- أطلقت مديرية أوقاف الطفيلة، اليوم السبت، خطتها التوعوية والتثقيفية لشهر رمضان المبارك في مختلف مساجد المحافظة.

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وأكد مدير أوقاف الطفيلة الدكتور لؤي الذنيبات، أن الخطة تتضمن جملة من المحاضرات الدينية والخطب والدروس وعقد المجالس العلمية والفتاوى ضمن موضوعات تتناول القضايا والظواهر الاجتماعية السلبية التي يعانيها المجتمع المحلي من خلال المساجد ووسائل التواصل الاجتماعي.



ولفت إلى المجالس العلمية الهاشمية التي ستعقد أسبوعيا خلال الشهر المبارك في عدة مساجد بمشاركة كوكبة من الوعاظ وأساتذة الفقه والشريعة في الجامعات الأردنية وتتناول موضوعات دينية متنوعة.