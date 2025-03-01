أوقاف الطفيلة تطلق خطتها التوعوية والتثقيفية لشهر رمضان

وأكد مدير أوقاف الطفيلة الدكتور لؤي الذنيبات، أن الخطة تتضمن جملة من المحاضرات الدينية والخطب والدروس وعقد المجالس العلمية والفتاوى ضمن موضوعات تتناول القضايا والظواهر الاجتماعية السلبية التي يعانيها المجتمع المحلي من خلال المساجد ووسائل التواصل الاجتماعي.
ولفت إلى المجالس العلمية الهاشمية التي ستعقد أسبوعيا خلال الشهر المبارك في عدة مساجد بمشاركة كوكبة من الوعاظ وأساتذة الفقه والشريعة في الجامعات الأردنية وتتناول موضوعات دينية متنوعة.
وأشار الذنيبات إلى انه تم تزويد نحو 160 مسجدا بالأئمة للقيام بالصلوات الجهرية والتراويح خلال الشهر الفضيل في وقت جرى فيه عقد اجتماعات متتالية مع الوعاظ والأئمة إلى جانب واعظات المركز الإسلامي لتنظيم خطط وبرامج التوعية للمواطنين في الموضوعات الدينية المتنوعة، مؤكدا انه تم إعلام أئمة المساجد بعدم جمع المال للزكاة أو لبناء المساجد إلا من خلال لجان رسمية.
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