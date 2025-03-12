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"أوقاف الكورة" تعقد مجالس الفُتيا الرابع

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
 
الأربعاء، 12-03-2025 03:52 م

الوكيل الإخباري-    عقدت مديرية أوقاف لواء الكورة في محافظة إربد، مجالس الفُتيا الرابع في مسجد علي بن أبي طالب ببلدة دير أبي سعيد، ضمن الأنشطة الدينية التي تنفذها المديرية خلال شهر رمضان المبارك.

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وقال مدير مديرية أوقاف لواء الكورة خالد بني ياسين، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إن مجلس الفُتيا يأتي ضمن التشاركية بين وزارة الأوقاف، ودائرة الإفتاء العام، حيث يعقد كل مفتي في منطقته جلستين كل أسبوع خلال شهر رمضان المبارك.


وقال مدير مكتب إفتاء لواء الكورة الدكتور عبد الله مقدادي خلال الجلسة، إن هذه المجالس تهدف إلى تقديم خدمة الإفتاء مباشرة للمواطنين والإجابة على استفساراتهم المتعلقة بشهر رمضان وغيرها من المسائل الدينية.

 
 
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