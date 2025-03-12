"أوقاف الكورة" تعقد مجالس الفُتيا الرابع

الوكيل الإخباري- عقدت مديرية أوقاف لواء الكورة في محافظة إربد، مجالس الفُتيا الرابع في مسجد علي بن أبي طالب ببلدة دير أبي سعيد، ضمن الأنشطة الدينية التي تنفذها المديرية خلال شهر رمضان المبارك.

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وقال مدير مديرية أوقاف لواء الكورة خالد بني ياسين، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إن مجلس الفُتيا يأتي ضمن التشاركية بين وزارة الأوقاف، ودائرة الإفتاء العام، حيث يعقد كل مفتي في منطقته جلستين كل أسبوع خلال شهر رمضان المبارك.