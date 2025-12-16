الثلاثاء 2025-12-16 02:24 م

ولي العهد يعقد لقاء مع رئيس الوزراء الهندي ويزوران متحف الأردن

الثلاثاء، 16-12-2025 01:27 م

الوكيل الإخباري-   عقد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الثلاثاء، لقاء مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وذلك خلال زيارته إلى الأردن، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .

وأثنى رئيس الوزراء الهندي على إسهامات سمو ولي العهد في مجالات تنمية الشباب، والرياضة، والفضاء، والابتكار، إضافة إلى جهوده في تعزيز رفاهية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تعكس رؤية طموحة لسموه.


وأعرب رئيس الوزراء الهندي عن تمنياته لسمو ولي العهد بالتوفيق في مساعيه الرامية إلى دعم مسيرة النمو والتنمية في الأردن.


وقال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي عبر منشور له على منصة إكس، الثلاثاء، "ممتن لسمو ولي العهد الأمين الحسين لعرضه جوانب مختلفة من تاريخ الأردن".


واصطحب سمو ولي العهد رئيس الوزراء الهندي إلى متحف الأردن.

 
 


