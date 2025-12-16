الثلاثاء 2025-12-16 12:30 م

البكار: تطوير منظومة التدريب المهني ضرورة للنهوض بالاقتصادات العربية

الحكومة توافق على نظام تنظيمي جديد لوزارة العمل لتعزيز فعالية التفتيش
وزارة العمل
الثلاثاء، 16-12-2025 12:07 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير العمل خالد البكار إن تطوير منظومة التدريب والتعليم التقني والمهني لم يعد ترفا بل أصبح ضرورة للنهوض بالاقتصادات العربية من خلال تمكين الشباب العربي بالمهارات المهنية والتقنية التي تحتاجها أسواق العمل العربية والعالمية ومواكبة التطور الهائل الذي فرضته الثورة الرقمية في العالم.

وأكد البكار خلال رعايته للندوة التي تنظمها منظمة العمل العربية في العاصمة عمان على مدار يومين حول "تطوير منظومة التدريب والتعليم التقني والمهني لصناعة رواد أعمال المستقبل" أن تطوير منظومة التدريب المهني والتقني لا يمكن أن تتحقق دون تعاون أطراف الإنتاج الثلاثة حكومة وأصحاب عمل وممثلين العمال لأنها منظومة متكاملة وتحتاج إلى تكاتف الجميع لتعطي نتائج ملموسة على أرض الواقع.


وأشار إلى أن متغيرات سوق العمل أصبحت كبيرة وسريعة في ظل الثورة التكنولوجية الهائلة التي طالت العالم بأسره واختفت وظائف وبرزت وظائف جديدة وسيختفي عدد كبير من الوظائف التقليدية في الأعوام القليلة المقبلة وهذا يتطلب استعدادا حقيقيا لتوفير كوادر بشرية عربية من الشباب العربي لمواكبة كل متغيرات واحتياجات سوق العمل وإلا أصبح الشباب عبئا على أنفسهم وأسرهم ودولهم.


ونوه إلى أن الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي يوفران فرصا جديدة لتطوير برامج التعليم المهني الحديثة التي تشمل الروبوتات والذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد وتقنيات الطاقة المتجددة وغيرها، لهذا أصبح الطلب متزايد على المهارات العملية، نظراً لنقص الأيدي العاملة الماهرة في سوق العمل، خصوصاً في قطاعات البناء والتكنولوجيا والصيانة والخدمات.

 
 


