البكار: تطوير منظومة التدريب المهني ضرورة للنهوض بالاقتصادات العربية

الوكيل الإخباري- قال وزير العمل خالد البكار إن تطوير منظومة التدريب والتعليم التقني والمهني لم يعد ترفا بل أصبح ضرورة للنهوض بالاقتصادات العربية من خلال تمكين الشباب العربي بالمهارات المهنية والتقنية التي تحتاجها أسواق العمل العربية والعالمية ومواكبة التطور الهائل الذي فرضته الثورة الرقمية في العالم.

اضافة اعلان



وأكد البكار خلال رعايته للندوة التي تنظمها منظمة العمل العربية في العاصمة عمان على مدار يومين حول "تطوير منظومة التدريب والتعليم التقني والمهني لصناعة رواد أعمال المستقبل" أن تطوير منظومة التدريب المهني والتقني لا يمكن أن تتحقق دون تعاون أطراف الإنتاج الثلاثة حكومة وأصحاب عمل وممثلين العمال لأنها منظومة متكاملة وتحتاج إلى تكاتف الجميع لتعطي نتائج ملموسة على أرض الواقع.



وأشار إلى أن متغيرات سوق العمل أصبحت كبيرة وسريعة في ظل الثورة التكنولوجية الهائلة التي طالت العالم بأسره واختفت وظائف وبرزت وظائف جديدة وسيختفي عدد كبير من الوظائف التقليدية في الأعوام القليلة المقبلة وهذا يتطلب استعدادا حقيقيا لتوفير كوادر بشرية عربية من الشباب العربي لمواكبة كل متغيرات واحتياجات سوق العمل وإلا أصبح الشباب عبئا على أنفسهم وأسرهم ودولهم.