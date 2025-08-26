إحالة ثلاث مخالفات إلى "مكافحة الفساد" و"النَّائب العام" وثقها ديوان المحاسبة لشهري أيار وحزيران

وكشف النجداوي عن أن المخالفتين المحالتين إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تتعلقان ببلديتين من بلديات المملكة، إحداهما ترتبط بعدم صحة عقود المقاولة المرفقة بمعاملات لترخيص أبنية، والثانية بوجود شبهة في أحد العطاءات الإنشائية.
وفيما يتعلق بالمخالفة المحالة إلى النائب العام، بين النجداوي أنها ترتبط بالدخول على الشبكة الإلكترونية لإحدى المؤسسات وحذف ملفات وبيانات مهمة دون اتخاذ أي إجراء، حيث تمت إحالة الموضوع لإجراء المقتضى القانوني.
