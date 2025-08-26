إحالة ثلاث مخالفات إلى "مكافحة الفساد" و"النَّائب العام" وثقها ديوان المحاسبة لشهري أيار وحزيران

الوكيل الإخباري- قال وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبداللطيف النجداوي، إن الفريق المكلف بمراجعة الاستيضاحات التي يوثقها ديوان المحاسبة، أحال خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، مخالفتين إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ومخالفة إلى النائب العام لإجراء المقتضى القانوني، وذلك من ضمن 22 استيضاحا وكتابا رقابيا وثقها ديوان المحاسبة خلال شهري أيار وحزيران الماضيين.

وكشف النجداوي عن أن المخالفتين المحالتين إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تتعلقان ببلديتين من بلديات المملكة، إحداهما ترتبط بعدم صحة عقود المقاولة المرفقة بمعاملات لترخيص أبنية، والثانية بوجود شبهة في أحد العطاءات الإنشائية.