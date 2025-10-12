مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي الشخاترة وأبو وندي

ففي منطقة المأمونية بمحافظة مأدبا، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الشاب خالد فيصل الشخاترة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الشخاترة، سائلا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
وفي منطقة ماعين بمحافظة مأدبا، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الشاب رائد محمود أبو وندي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة أبو وندي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي ومحافظ مأدبا حسن الجبور.
