"التدريب المهني" تنظم ملتقى إقليم الجنوب لريادة الأعمال في الطفيلة

الوكيل الإخباري- نظمت مؤسسة التدريب المهني، بالتعاون مع جامعة الطفيلة التقنية، فعاليات الملتقى الثاني في إقليم الجنوب، لريادة الأعمال المهنية، بمشاركة واسعة من خريجي مؤسسة التدريب المهني ورواد أعمال شباب.

وجاء الملتقى وفق مدير الإعلام والاتصال في مؤسسة التدريب المهني أحمد عواد، انسجاما مع توجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الرامية إلى توفير فرص عمل غير تقليدية للشباب، وتعزيز ثقافة الريادة والابتكار، ضمن محركات رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة.



وأقيم الملتقى في قاعة كلية الأعمال في جامعة الطفيلة التقنية، بحضور فعاليات أكاديمية وريادية وشبابية من مختلف محافظات الجنوب، ومديري معاهد التدريب المهني في إقليم الجنوب.



وأكد مندوب رئيس جامعة الطفيلة التقنية الدكتور طارق السعود عميد كلية الآداب، أن الجامعة، من خلال مركز الريادة والإبداع، تحرص على دعم الطاقات الشبابية والأفكار الريادية، وتهيئة بيئة أكاديمية ومجتمعية محفزة على الابتكار، مشيدا بالتعاون الوثيق مع مؤسسة التدريب المهني في سبيل إعداد خريجين مؤهلين قادرين على الانخراط في سوق العمل بجدارة، وتوظيف مهاراتهم في خدمة مجتمعهم ووطنهم.



وقال إن التعاون مع مؤسسة التدريب المهني تتويج لاتفاقية مبرمة مع الجامعة، تهدف إلى توسعة مجالات العمل المشترك في التدريب والتعليم المهني والتقني، لتمكين الشباب الأردني ورفع مستوى الكوادر الوطنية، وتزويدهم بالمهارات التي تواكب متطلبات العصر، وسوق العمل المحلي.



من جهته، أكد مندوب مدير عام مؤسسة التدريب المهني، مدير مديرية إقليم الجنوب الدكتور جعفر الصرايرة، أن المؤسسة تسعى من خلال هذا الملتقى إلى إبراز قصص نجاح خريجيها في إقليم الجنوب، وتمكين الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ريادية منتجة، منوها إلى حرص المؤسسة على الاستمرار في تطوير برامجها التدريبية بما يتواءم مع حاجات سوق العمل، وبما يسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة والابتكار على المستويين الوطني والإقليمي.



وأضاف أن مجموع الملتحقين ببرامج التدريب المهني بلغ 14 ألف متدرب من مختلف مناطق المملكة يتدربون ضمن 134 برنامجا تدريبيا في 33 معهدا تدريبيا في محافظات وألوية المملكة، في حين تجاوزت نسبة التشغيل لخريجي التدريب المهني 65 بالمئة.



واحتضن الملتقى 12 قصة نجاح من خريجي المؤسسة في مجالات متنوعة تشمل، المطابخ الإنتاجية، المطابع الحرارية، مشاريع محيكات وتطوير، والحرف اليدوية، والمهارات التقنية، وأجهزة الهواتف النقالة، والصناعة، والمخبوزات والحلويات.



وشارك في تقديم هذه القصص، حنين السعايدة، ومصعب الشقور، ورغدة أبو خنسة، وعدي الخلايفة، ورايه الطراونة، ورحمة القضاه، وعمر حباشنة، ورنده جعفر، وسام الشمالية، وماريان الرفاعي، وعقبة الرواجفة، وسحر السواريس.