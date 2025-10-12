الأحد 2025-10-12 07:17 م
 

رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفيرة الهولندية لدى المملكة

ا
جانب من اللقاء
 
الأحد، 12-10-2025 06:02 م

الوكيل الإخباري- التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، في مكتبه بدار المجلس، اليوم الأحد، السفيرة الهولندية لدى المملكة ستيلا كلوث.

وبحث الفايز والسفيرة الهولندية أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها والنهوض بها بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والبرلمانية، إضافة إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة.


وثمن الفايز المستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين الصديقين، القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مؤكدا أهمية تعزيزها وتطويرها بمختلف المجالات.


وعرض الأوضاع الراهنة في المنطقة، ومواقف الأردن الثابتة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حيالها، والتي تقوم على ضرورة إحلال الأمن والاستقرار فيها، وتمكين شعوبها من العيش بحرية وأمان.


من جانبها، أشادت السفيرة الهولندية بالجهود الكبيرة والمتواصلة، التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني، من أجل حل مختلف القضايا العالقة في المنطقة وإحلال السلام العادل فيها، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز علاقاتها مع الأردن بمختلف المجالات.

 
 
