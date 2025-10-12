الأحد 2025-10-12 07:16 م
 

صدور العدد 113 من مجلة دراسات شرق أوسطية

غلاف العدد
 
الأحد، 12-10-2025 05:52 م

الوكيل الإخباري- أصدر مركز دراسات الشرق الأوسط في الأردن، بالتعاون مع المؤسسة الأردنية للبحوث والمعلومات، اليوم الأحد، العدد 113 من مجلة "دراسات شرق أوسطية" خريف 2025.

وناقش العدد موضوعات وقضايا متعددة وراهنة منها "الدولة الفلسطينية في العقل السياسي الأميركيّ"، و"انعكاسات الواقع الاقتصادي العربي على الدور والمكانة الدولية للعالم العربي".


يذكر أن مجلة دراسات شرق أوسطية مجلة دورية فصلية محكمة متخصصة في مجالات التحول القصيرة التي لا تستوعبها الدراسات والبحوث الطويلة.

 
 
