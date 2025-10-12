صدور العدد 113 من مجلة دراسات شرق أوسطية

الوكيل الإخباري- أصدر مركز دراسات الشرق الأوسط في الأردن، بالتعاون مع المؤسسة الأردنية للبحوث والمعلومات، اليوم الأحد، العدد 113 من مجلة "دراسات شرق أوسطية" خريف 2025.

وناقش العدد موضوعات وقضايا متعددة وراهنة منها "الدولة الفلسطينية في العقل السياسي الأميركيّ"، و"انعكاسات الواقع الاقتصادي العربي على الدور والمكانة الدولية للعالم العربي".