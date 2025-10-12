صدور العدد 113 من مجلة دراسات شرق أوسطية

وناقش العدد موضوعات وقضايا متعددة وراهنة منها "الدولة الفلسطينية في العقل السياسي الأميركيّ"، و"انعكاسات الواقع الاقتصادي العربي على الدور والمكانة الدولية للعالم العربي".
يذكر أن مجلة دراسات شرق أوسطية مجلة دورية فصلية محكمة متخصصة في مجالات التحول القصيرة التي لا تستوعبها الدراسات والبحوث الطويلة.
-
أخبار متعلقة
-
مكافحة التسول: 594 حملة وضبط 919 متسولاً ومتسولة
-
انطلاق فعاليات الموسم الثقافي الثالث بلواء بني كنانة
-
دورة تدريبية لموظفي جائزة الحسن
-
ورشة توعوية لتحسين تغطية محطات البث الإذاعي
-
تعزيز الشراكة بين عمّان والاتحاد الأوروبي لخدمة التنمية المستدامة
-
مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي الشخاترة وأبو وندي
-
معرض فني للأطفال بمخيم غزة في جرش
-
مثقفون يحتفون بإشهار رواية "إسعيدة"