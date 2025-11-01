رغم فوائدها.. هذه من "من أسوأ الفواكه التي يمكنك تناولها"!

وأشار في فيديو نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن شطف الفراولة سريعًا بالماء قبل وضعها في الثلاجة لا يزيل المبيدات بل يسرّع فسادها. وأوصى بنقع الفراولة في ماء مملّح لمدة 10 دقائق، ثم شطفها وتجفيفها قبل حفظها في وعاء جيد التهوية لضمان نظافتها وإطالة صلاحيتها.
تتوافق هذه التحذيرات مع تقرير منظمة "بيستيسايد أكشن نيتورك يو كيه" لعام 2024، الذي صنّف الفراولة ضمن أكثر الفواكه تلوثًا بالمبيدات، محذرًا من تراكم هذه المواد في الجسم وحدوث مشاكل صحية على المدى الطويل.
ورغم ذلك، تبقى الفراولة من أكثر الفواكه فائدة، إذ تحتوي على مضادات أكسدة قوية وفيتامينات مثل C وB9، والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وتساهم في تحسين صحة القلب، تنظيم مستوى السكر، والوقاية المحتملة من السرطان.
