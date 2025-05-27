إدارة السير تدعو لإزالة الملصقات والإضافات الاحتفالية عن المركبات

الوكيل الإخباري- أكدت إدارة السير المركزية أن التعبير الحقيقي عن حب الوطن يتمثل بالالتزام بالقانون والحرص على سلامة الآخرين، معربة عن تقديرها للمواطنين الذين احتفلوا بالمناسبات الوطنية بروح من الفرح والعفوية والتي جسدت أسمى معاني الانتماء والولاء للوطن، في مشاهد عكست مشاعر المحبة والاعتزاز بالأردن.

اضافة اعلان