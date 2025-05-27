الثلاثاء 2025-05-27 02:27 م
 

إدارة السير تدعو لإزالة الملصقات والإضافات الاحتفالية عن المركبات

إدارة السير
إدارة السير
 
الثلاثاء، 27-05-2025 01:37 م

الوكيل الإخباري-   أكدت إدارة السير المركزية أن التعبير الحقيقي عن حب الوطن يتمثل بالالتزام بالقانون والحرص على سلامة الآخرين، معربة عن تقديرها للمواطنين الذين احتفلوا بالمناسبات الوطنية بروح من الفرح والعفوية والتي جسدت أسمى معاني الانتماء والولاء للوطن، في مشاهد عكست مشاعر المحبة والاعتزاز بالأردن.

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ودعت الإدارة السائقين إلى إزالة أي ملصقات أو إضافات عن المركبات من شأنها إعاقة الرؤية أو التسبب في تهديد لسلامة السائقين والركاب ومستخدمي الطريق، مشددة على استمرار جهودها في متابعة المخالفات المرورية التي تشكل خطراً على الأرواح والممتلكات، وتعزيز منظومة السلامة على الطرق.

 
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