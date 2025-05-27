إدارة السير تدعو لإزالة الملصقات والإضافات الاحتفالية عن المركبات

ودعت الإدارة السائقين إلى إزالة أي ملصقات أو إضافات عن المركبات من شأنها إعاقة الرؤية أو التسبب في تهديد لسلامة السائقين والركاب ومستخدمي الطريق، مشددة على استمرار جهودها في متابعة المخالفات المرورية التي تشكل خطراً على الأرواح والممتلكات، وتعزيز منظومة السلامة على الطرق.
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