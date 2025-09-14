إدارة ترخيص السواقين والمركبات تعلن عن مزاد للأرقام المميزة

1 - 4
علماً بأنه سيتم عرض الأرقام على الموقع الإلكتروني الخاص بإدارة ترخيص السواقين والمركبات: www.dvld.gov.jo
يمكن مشاهدة الأرقام والشروط والأحكام ومعرفة قيمة التأمينات والمبلغ الافتتاحي لكل رقم من خلال الدخول إلى الموقع المبين أعلاه، ومن ثم الذهاب إلى المركز الإعلامي صفحة الإعلانات (إعلان بيع أرقام اللوحات الأكثر تميزاً بالمزاد العلني الوجاهي)، أو من خلال الدخول المباشر على الـ QR CODE المرفق، علماً بأن التأمينات مستردة.
يبدأ المزاد العلني الوجاهي على جميع الأرقام يوم الاثنين الموافق 29/9/2025م الساعة الرابعة عصراً، وينتهي المزاد في نفس اليوم حسب طرح كل رقم.
بعد انتهاء المزاد على الرقم الأول، سيتم ترصيد مبلغ التأمين المدفوع للأشخاص الذين لم يحالفهم الحظ ليتمكنوا من المزايدة على باقي الأرقام. أما الشخص الفائز بالرقم الأول، يتوجب عليه دفع تأمين جديد في حال رغبته بالمزايدة على باقي الأرقام، وسيتم إعادة التأمينات لأصحابها عند انتهاء المزادات وحسب طريقة دفع كل تأمين.
قيمة التأمين المطلوب: 30,000 دينار للرقم الواحد، ويمكن المزايدة على أي رقم من الأرقام الموجودة بالمزاد، وفي حال الفوز بأحد الأرقام، يتطلب ذلك دفع تأمين جديد للمزايدة على باقي الأرقام.
طرق دفع مبلغ التأمين:
من خلال مراجعة إدارة ترخيص السواقين والمركبات / ماركا – القسم المالي ليتم صرف رقم دفع إلكتروني يُمكن من خلاله المزايدة ودفع التأمينات المطلوبة إلكترونياً.
تحويل مبلغ التأمين على الـ IBAN رقم JO06CBJO0010000000000131001207، على أن يتم تزويد إدارة ترخيص السواقين والمركبات / القسم المالي بما يثبت إجراء التحويل قبل المزاد.
تقديم شيك بنكي مصدق بمبلغ التأمين باسم (مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالإضافة لوظيفته)، على أن يتم تزويد إدارة الترخيص بالقسم المالي بالشيك قبل المزاد.
سيكون الاشتراك بالمزاد من خلال الحضور لموقع انعقاد المزاد العلني الوجاهي، والذي سيكون في فندق سانت ريجيس / عمان، الواقع قرب الدوار الخامس في شارع شفيق الحايك، وذلك لكل من يحمل رقم وطني أردني، أو من يحمل رقم شخصي من الجنسيات الأخرى، أو من يتم تفويضه للمزايدة بالإنابة شريطة أن يكون قد قام بدفع قيمة التأمين وتزويد إدارة الترخيص بما يثبت ذلك.
المشاركة في المزاد تعتبر إقراراً بالاطلاع والموافقة من المزاود على الشروط والأحكام الخاصة بالمزاد المبينة على الموقع أعلاه.
لن يتم السماح بدخول قاعة المزاد إلا للأشخاص الذين قاموا بدفع قيمة التأمينات المطلوبة والأشخاص المفوضين عنهم فقط.
يحق للفائز بالمزاد تسجيل الرقم باسمه أو باسم من يشاء بطلب خطي يقدم للجنة المزاد في نفس يوم المزاد.
