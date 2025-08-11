إدانات نيابية ونقابية لجريمة الاحتلال استهداف الصحفيين

10:53 م

الوكيل الإخباري- دانت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية وكتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية، اليوم الاثنين، بأشد العبارات الجريمة المروّعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقع، داعية إلى تحرك دولي عاجل لمحاسبة مرتكبيها وحماية الصحفيين. اضافة اعلان





وقالت اللجنة إن استهداف الصحفيين هو سياسة ممنهجة يمارسها الاحتلال لإخفاء جرائمه، موضحة أنه يأتي اليوم كمقدمة واضحة لاقتحام واجتياح قطاع غزة، وتدمير ما تبقى فيه، وطمس الشواهد الحيّة على جرائم الإبادة والتطهير العرقي التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني.



وحملت اللجنة، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، مؤكدة أن إفلاته من العقاب شجّعه على التمادي في قتل المدنيين والصحفيين، مطالبة المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والمحكمة الجنائية الدولية، بتحويل هذه الجريمة إلى ملف ملاحقة دولية، ومحاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب.



ودعت وسائل الإعلام العربية والعالمية، ونقابات الصحفيين، إلى كسر حاجز الصمت، وتشكيل جبهة إعلامية دولية لمواجهة الرواية الإسرائيلية المزيّفة، ونقل الحقيقة من الميدان بلا خوف أو مساومة.



وقالت الكتلة إن استهداف الصحفيين يعكس إصرار الاحتلال على مواصلة سياسة القتل الممنهج والتكميم الوحشي للأفواه، بهدف إخفاء جرائمه ضد المدنيين العزّل وطمس الحقائق.



وطالبت المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية، باتخاذ خطوات عاجلة وحاسمة لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان الحماية الكاملة للصحفيين والمؤسسات الإعلامية، وحماية الشعب الفلسطيني من عمليات القتل اليومية التي يتعرض لها.



كما دانت نقابة المهندسين الزراعيين، جريمة اغتيال الصحفيين في قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الجريمة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بجرائم القتل والتدمير والتجويع، وتعكس فشله وإخفاقه في تحقيق أي نصر في عدوانه على القطاع.



وقالت النقابة إن استهداف الصحفيين الذين ينقلون الحقيقة ويفضحون جرائم الاحتلال لن يتمكن من إسكات صوت الحق.