 
الخميس 2024-11-28 08:20 م
 

إرادة ملكية بإعادة تشكيل مجلس أمناء صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية

ارادة ملكية
ارادة ملكية
الخميس، 28-11-2024 06:51 م
الوكيل الإخباري-   صدرت الإرادة الملكية السامية بإعادة تشكيل مجلس أمناء صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ 27/11/2024، برئاسة معالي السيد حديثة جمال حديثة الخريشة، وعضوية كل من:اضافة اعلان


1- معالي المهندس عاطف محمد أحمد التل.

2- سعادة الأستاذ الدكتور أحمد محمد الحوامدة.

3- سعادة الدكتور نائل فهد عبدالرحمن الحسامي.

4- سعادة السيدة لانا ناصر عبدالكريم السقا.

5- سعادة السيد سجال سطام حابس المجالي.

6- سعادة السيد فريد فاروق عبدالكريم البلبيسي. 
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

أسواق ومال ارتفاع الجنيه الإسترليني أمام الدولار

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك ورئيس الوزراء الكندي يبحثان تطورات الأوضاع في غزة ولبنان

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تربية المزار الشمالي تنظم الملتقى الثاني للتوجيه المهني والتقني "BTEC"

ارشيفية

فلسطين 34 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

وزير الثقافة يزور الفنانة سلوى العاص

أخبار محلية وزير الثقافة يزور الفنانة سلوى العاص

الملك ينعم على السيد زياد الشمايلة بميدالية اليوبيل الفضي

مناسبات الملك ينعم على السيد زياد الشمايلة بميدالية اليوبيل الفضي

علم لبنان

عربي ودولي الجيش اللبناني: إسرائيل خرقت اتفاق الهدنة مرات عدة

غزة

فلسطين الرئيس الإسرائيلي: يجب ألا نرتاح حتى عودة الأسرى بغزة



 




الأكثر مشاهدة