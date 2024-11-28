إرادة ملكية بإعادة تشكيل مجلس أمناء صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية

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الوكيل الإخباري- صدرت الإرادة الملكية السامية بإعادة تشكيل مجلس أمناء صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ 27/11/2024، برئاسة معالي السيد حديثة جمال حديثة الخريشة، وعضوية كل من: اضافة اعلان





1- معالي المهندس عاطف محمد أحمد التل.



2- سعادة الأستاذ الدكتور أحمد محمد الحوامدة.



3- سعادة الدكتور نائل فهد عبدالرحمن الحسامي.



4- سعادة السيدة لانا ناصر عبدالكريم السقا.



5- سعادة السيد سجال سطام حابس المجالي.



6- سعادة السيد فريد فاروق عبدالكريم البلبيسي.