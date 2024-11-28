إرادة ملكية بإعادة تشكيل مجلس أمناء صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية

1- معالي المهندس عاطف محمد أحمد التل.
2- سعادة الأستاذ الدكتور أحمد محمد الحوامدة.
3- سعادة الدكتور نائل فهد عبدالرحمن الحسامي.
4- سعادة السيدة لانا ناصر عبدالكريم السقا.
5- سعادة السيد سجال سطام حابس المجالي.
6- سعادة السيد فريد فاروق عبدالكريم البلبيسي.
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