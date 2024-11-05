إرادة ملكية بترفيعات في مديرية الأمن العام - أسماء

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قلّد مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة الرتب الجديدة لكبار ضباط مديرية الأمن العام الذين صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيعهم. اضافة اعلان





وفيما يلي أسماء الضباط الذين صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيعهم من رتب عميد وعقيد.



من رتبة عقيد الى رتبة عميد



1) عقيد عماد ماجد سعيد الذيب

2) عقيد عمر لطفي ناجي القرعان

3) عقيد قاضي امن عام رامي علي احمد الدرادكه

4) عقيد ركن ينال صايل حمد الجازي

5) عقيد محمد فايز عبد القادر المهايره

6) عقيد يزن يحيى عبدالرحمن الجراح

7) عقيد امجد جميل احمد العبادي

8) عقيد علاء عبدالله فرحان المومني

9) عقيد ركن علاء صلاح عبدالرحيم الجعافره

10) عقيد محمد جميل يوسف شابسوغ

11) عقيد محمود خلف علي النعيمات

12) عقيد بشار عبدالعزيز مسلم الهباهبه

13) عقيد سامي صقر العبد الرعود

14) عقيد هيثم محمود مفضي العلي

15) عقيد نايف محمد حسين الزيود

16) عقيد هاني حسين موسى العويدات

17) عقيد قيس فايض قطيش القبيلات

18) عقيد عيسى سالم عواد النجادات

19) عقيد جلال عاطف عبدالكريم القاضي

20) عقيد زياد ذيب فليحان النسور

21) عقيد ركن موسى احمد موسى وديان

22) عقيد قاضي امن عام عماد ابراهيم احمد العدوان

23) عقيد عمر خليفه حرب الجبور

24) عقيد منير محمود محمد الشخانبه

25) عقيد ركن فاروق محمد عبدالرحيم الحياري

26) عقيد صالح احمد عساف الرقاد

27) عقيد ركن بشار عقله سليم الدويري

28) عقيد فوزي مصطفى احمد الخوالده

29) عقيد قيس محمود جميل ابوهلاله

30) عقيد ركن محمد فرج قطيش الدعجة

31) عقيد حاتم عبدالكريم يونس الطراونه

32) عقيد ابراهيم محمد حسين الخرشه



من رتبة مقدم الى رتبة عقيد



1) مقدم زياد احمد مجلي القضاه

2) مقدم بلال محمد احمد الملكاوي

3) مقدم فراس علي ابراهيم الشقران

4) مقدم خالد سالم عفاش القطعان

5) مقدم ركن بلال محمود محمد مصاروه

6) مقدم فادي فتحي ابراهيم الفقير

7) مقدم سلطان عمران احمد صالح