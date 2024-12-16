إرادتان ملكيتان بالأمير علي بن نايف والسفير الهنداوي

وجاء ذلك استنادا لاحكام المادة (4أ) من نظام مركز التوثيق الملكي الأردني رقم (39) لسنة 2005 وتعديلاته.
كما صدر في عدد الجريدة الرسمية الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء تسمية السفير الاردني لدى جمهورية النمسا الوزير المفوض محمد الهنداوي ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم للمملكة لدى جمهورية التشيك.
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