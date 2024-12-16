إرادتان ملكيتان بالأمير علي بن نايف والسفير الهنداوي

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الوكيل الإخباري- صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الاثنين، الإرادة الملكية السامية بإعادة تعيين الامير علي بن نايف رئيسا لمجلس أمناء التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، اعتبارا من تاريخ 20241130. اضافة اعلان





وجاء ذلك استنادا لاحكام المادة (4أ) من نظام مركز التوثيق الملكي الأردني رقم (39) لسنة 2005 وتعديلاته.



كما صدر في عدد الجريدة الرسمية الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء تسمية السفير الاردني لدى جمهورية النمسا الوزير المفوض محمد الهنداوي ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم للمملكة لدى جمهورية التشيك.