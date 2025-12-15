المؤسسة الاستهلاكية تعلن عن عروض ترويجية واسعة

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن إطلاق سلسلة من التخفيضات والعروض الترويجية على أكثر من 300 سلعة غذائية وغير غذائية في جميع أسواقها، اعتباراً من يوم غد الثلاثاء وحتى مساء يوم الجمعة بتاريخ 26 من الشهر الحالي، بنسب وصلت الى 48 بالمائة لبعض المواد.



وقال مدير عام المؤسسة بالوكالة المهندس عصام الجراح في بيان اليوم الاثنين، ان العروض والتخفيضات اشتملت على السلع الأساسية بالدرجة الاولى مثل الأرز والسكر والزيوت النباتية والشاي وحليب البودرة والبقوليات والطحينية إضافة الى مواد التنظيف والمواد المنزلية، وهذه التخفيضات متوفرة في جميع اسواق المؤسسة البالغ عددها 69 سوقاً والمنتشرة بمحافظات وألوية المملكة، وبكميات كبيرة تلبي حاجة المستهلكين، داعياً الراغبين للاستفادة من هذه العروض والتخفيضات الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على موقع الفيسبوك، للاطلاع على تفاصيل الاصناف واسعار هذه العروض والتخفيضات.

وأكد الجراح، ان هذه العروض والتخفيضات تأتي ضمن سياسية المؤسسة الرامية الى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية، للمساهمة في دعم المواطنين وتحفيف الأعباء المعيشية عنهم.