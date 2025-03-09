 
الأحد 2025-03-09 10:54 ص
 

إصابة بليغة وخمس إصابات بحوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

أرشيفية
أرشيفية
 
الأحد، 09-03-2025 09:09 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد التقرير المروري اليومي لإدارة السير بوقوع حادث تصادم عند إشارات الحرة، حيث أسفر الحادث عن إصابتين متوسطتين.اضافة اعلان


كما وقع حادث آخر على الطريق الصحراوي ما بعد سجن سواقة، حيث تدهورت إحدى المركبات وصدمت عامود إنارة، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص إصابات متوسطة، بالإضافة إلى إصابة بالغة واحدة. وتم إسعاف المصابين إلى مستشفى الكرك الحكومي لتلقي العلاج.

وتؤكد إدارة السير على ضرورة الالتزام بقواعد المرور واتباع تعليمات السلامة لضمان سلامة الجميع على الطرق.
 
 
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