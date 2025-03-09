إصابة بليغة وخمس إصابات بحوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

كما وقع حادث آخر على الطريق الصحراوي ما بعد سجن سواقة، حيث تدهورت إحدى المركبات وصدمت عامود إنارة، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص إصابات متوسطة، بالإضافة إلى إصابة بالغة واحدة. وتم إسعاف المصابين إلى مستشفى الكرك الحكومي لتلقي العلاج.
وتؤكد إدارة السير على ضرورة الالتزام بقواعد المرور واتباع تعليمات السلامة لضمان سلامة الجميع على الطرق.
-
أخبار متعلقة
-
تنشيط السياحة: توقيع اتفاقيات طيران عارض مع دول أوروبية عدة
-
75 قرش كيلو الموز البلدي في السوق المركزي
-
رقم صادم لمدخني السجائر المصنعة في الأردن
-
"مفوضية اللاجئين": الأردن يحصل على 15% من احتياجاته التمويلية
-
تمديد العمل في مركز حدود جابر للساعة 12 ليلًا من اليوم
-
200 موظف يشاركون بالأمسية الرمضانية الأولى حول حكومات المستقبل
-
الأردن يستضيف اجتماعا لدول الجوار السوري اليوم
-
بدء التسجيل لامتحان التوجيهي اليوم