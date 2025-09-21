إصابة سيدة وابنها بانهيار سقف منزل في الأغوار الشمالية

وقال مدير مستشفى معاذ بن جبل، الدكتور أسامة أبو سنينة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن طواقم الإسعاف والطوارئ استقبلت سيدة في الستينيات من عمرها وابنها الأربعيني، إثر تعرضهما لإصاباتٍ نتيجة انهيار سقف المنزل الذي كانا بداخله.
وأوضح أبو سنينة أنه تم تحويل السيدة إلى مستشفى الأمير راشد العسكري بعد إصابتها بنزفٍ دماغي، في حين أُصيب ابنها برضوضٍ متعددة، ووصفت حالته الصحية بالجيدة.
