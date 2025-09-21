إصابة سيدة وابنها بانهيار سقف منزل في الأغوار الشمالية

الوكيل الإخباري- أُصيب شخصان، اليوم الأحد، جراء انهيار أجزاءٍ من سقف منزل في منطقة وقاص بلواء الأغوار الشمالية.

وقال مدير مستشفى معاذ بن جبل، الدكتور أسامة أبو سنينة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن طواقم الإسعاف والطوارئ استقبلت سيدة في الستينيات من عمرها وابنها الأربعيني، إثر تعرضهما لإصاباتٍ نتيجة انهيار سقف المنزل الذي كانا بداخله.