 
الثلاثاء 2024-12-17 09:35 ص
 

إصابة متوسطة بحادث تدهور وانقلاب صهريج محمل بمادة "T1" على طريق الأزرق

أرشيفية
أرشيفية
الثلاثاء، 17-12-2024 08:22 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة السير بوقوع حادث تدهور وانقلاب صهريج محمل بمادة "T1" النفطية ، وذلك على طريق الباير - الجفر - الأزرق ، وتحديداً بالقرب من محطة طوبه الأمنية باتجاه الأزرق ، حيث نتج عن الحادث إصابة متوسطة تم نقلها إلى مركز طبي الأزرق .اضافة اعلان


وبحسب التقرير المروري لإدارة السير ،فالحادث أدى إلى انسكاب الحمولة كاملة خارج حرم الشارع العام ، حيث تواجدت كوادر إدارة السير في موقع الحادث للدلالة والإرشاد ، كما تبين بأن سبب الحادث هو تغيير المسرب بشكل مفاجئ من قبل سائق المركبة .

كما ضبطت كوادر الدوريات الخارجية مركبة تسير بسرعة 186 على الطريق الصحراوي وتحديداً بالقرب من محطة الأبيض الأمنية ، حيث جرى ضبط السائق والمركبة من قبل كوادر الدورية المتواجدة وإجراء اللازم .

 
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