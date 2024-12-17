إصابة متوسطة بحادث تدهور وانقلاب صهريج محمل بمادة "T1" على طريق الأزرق

وبحسب التقرير المروري لإدارة السير ،فالحادث أدى إلى انسكاب الحمولة كاملة خارج حرم الشارع العام ، حيث تواجدت كوادر إدارة السير في موقع الحادث للدلالة والإرشاد ، كما تبين بأن سبب الحادث هو تغيير المسرب بشكل مفاجئ من قبل سائق المركبة .
كما ضبطت كوادر الدوريات الخارجية مركبة تسير بسرعة 186 على الطريق الصحراوي وتحديداً بالقرب من محطة الأبيض الأمنية ، حيث جرى ضبط السائق والمركبة من قبل كوادر الدورية المتواجدة وإجراء اللازم .
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