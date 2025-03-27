إطلاق المرحلة التجريبية لمنصة "خيرات الدار" لتسويق المنتجات المنزلية نيسان المقبل

وسيجرى الإعلان عن المعايير المطلوبة للتقديم وفتح باب التسجيل ليتم اختيار 60 مشروعا منزليا للمشاركة في المرحلة الأولى، التي ستمتد 8 أشهر.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، تستهدف المنصة السيدات والشباب العاملين في مجال الأعمال المنزلية والصناعات الحرفية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث سيتم في المرحلة التجريبية التركيز على عدد من المحافظات، تشمل جرش والبلقاء والكرك، مع خطة لتوسيع نطاقها تدريجيا لتشمل جميع أنحاء المملكة في حال نجاح التجربة.
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