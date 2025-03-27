الخميس 2025-03-27 04:21 م
 

إطلاق المرحلة التجريبية لمنصة "خيرات الدار" لتسويق المنتجات المنزلية نيسان المقبل

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
 
الخميس، 27-03-2025 03:31 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، عن إطلاق المرحلة التجريبية لمنصة "خيرات الدار" الرقمية، بداية شهر نيسان المقبل، بهدف تسويق المنتجات المنزلية والصناعات الحرفية بطريقة مبتكرة.

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وسيجرى الإعلان عن المعايير المطلوبة للتقديم وفتح باب التسجيل ليتم اختيار 60 مشروعا منزليا للمشاركة في المرحلة الأولى، التي ستمتد 8 أشهر.


وبحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، تستهدف المنصة السيدات والشباب العاملين في مجال الأعمال المنزلية والصناعات الحرفية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث سيتم في المرحلة التجريبية التركيز على عدد من المحافظات، تشمل جرش والبلقاء والكرك، مع خطة لتوسيع نطاقها تدريجيا لتشمل جميع أنحاء المملكة في حال نجاح التجربة.

 
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