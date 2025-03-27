إطلاق المرحلة التجريبية لمنصة "خيرات الدار" لتسويق المنتجات المنزلية نيسان المقبل

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، عن إطلاق المرحلة التجريبية لمنصة "خيرات الدار" الرقمية، بداية شهر نيسان المقبل، بهدف تسويق المنتجات المنزلية والصناعات الحرفية بطريقة مبتكرة.

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وسيجرى الإعلان عن المعايير المطلوبة للتقديم وفتح باب التسجيل ليتم اختيار 60 مشروعا منزليا للمشاركة في المرحلة الأولى، التي ستمتد 8 أشهر.