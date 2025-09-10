إطلاق حملة "بيئتنا مسؤوليتنا" في عجلون

الوكيل الإخباري- أطلقت مديرية بيئة محافظة عجلون، حملة تطوعية بعنوان "بيئتنا مسؤوليتنا"، بمشاركة عدد من ممثلي القطاعات الحكومية والخاصة.

اضافة اعلان



وأكد مدير "بيئة عجلون"، المهندس إياس المومني، اليوم الأربعاء، أن الحملة تأتي في إطار خطة الوزارة لتعزيز الشراكة المجتمعية والتكامل مع مختلف مؤسسات الدولة والهيئات التطوعية، مشيرا إلى أن البيئة مسؤولية جماعية تستوجب من الجميع، أفرادا ومؤسسات، الالتزام بدورهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية.