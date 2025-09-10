إطلاق حملة "بيئتنا مسؤوليتنا" في عجلون

وأكد مدير "بيئة عجلون"، المهندس إياس المومني، اليوم الأربعاء، أن الحملة تأتي في إطار خطة الوزارة لتعزيز الشراكة المجتمعية والتكامل مع مختلف مؤسسات الدولة والهيئات التطوعية، مشيرا إلى أن البيئة مسؤولية جماعية تستوجب من الجميع، أفرادا ومؤسسات، الالتزام بدورهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وقال إن المديرية تعمل بشكل متواصل على تنفيذ سلسلة من الأنشطة التوعوية والتطوعية، سواء في المدارس أو الجامعات، أو من خلال الجمعيات البيئية والشبابية، بهدف إيصال رسالة واضحة بأن حماية البيئة ليست مسؤولية حكومية فقط، بل هي واجب وطني وإنساني.
