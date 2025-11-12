إطلاق مبادرتي "المدرسة الآمنة" و"الطريق المثالي" في المفرق

الوكيل الإخباري- أطلقت مبادرتا "الطريق المثالي" و "المدرسة الآمنة" في مدرسة الأميرة راية بنت الحسين في محافظة المفرق اليوم الأربعاء برعاية المحافظ فراس أبو الغنم.

اضافة اعلان



وقال رئيس لجنة السلامة المرورية نائب محافظ المفرق احمد الزهيري إن المبادرتين تهدفان الى توفير بيئة آمنة خالية من الحوادث أمام المدارس ومحيطها حيث شملت المرحلة الأولى منهما أربع مدارس وأربع طرق على أن تُعمم المبادرتان لاحقًا لتشمل جميع مدارس وطرق المحافظة.



وأضاف الزهيري خلال إطلاق المبادرة التي حضرها مدير شرطة المفرق العميد محمد السواعير ورئيس لجنة بلدية المفرق الكبرى محمد الفايز مديرة التربية والتعليم للواء قصبة المفرق أيمان الخوالدة ومدير أشغال المفرق المهندس إبراهيم الحماد ومدير سير المفرق الرائد أحمد الرزيقات والمعهد المروري الأردني، إن مبادرة المدرسة الآمنة تأتي حفاظا على سلامة الطلبة والطالبات، لافتا أن المبادرة تشتمل على تجهيز كامل للمدارس لاسيما المدارس الأكثر اكتظاظا وفي أماكن مزدحمة تشهد حركة سير نشطة.



وأشار إلى أنه يتم ضمن هذه المبادرة التعاون مع مديرية الأمن العام والشركاء في لجان السلامة المرورية تجهيز هذه المدارس بكافة الاحتياجات من ممرات مشاة وشواخص مرورية وتحذيرية وكافة متطلبات السلامة العامة خلال دخول وخروج الطلبة من والى مدارسهم .



وبين الزهير أن الجانب الآخر من هذه المبادرة يشمل المحاضرات التوعوية لطلبة المدارس بالتنسيق مع مديرية الأمن العام " إدارة السير والمعهد المروري والشرطة المجتمعية" من خلال إعطاء محاضرات في جميع مدارس المحافظة من أجل توعية الطلبة على الاستخدام الأمن للطرق في محافظة المفرق .



وأوضح أن مبادرة الطريق المثالي التي تم إطلاقها وتقوم على إدارتها لجان السلامة المرورية والتي تتضمن توفير كافة احتياجات السلامة العامة من الناحية المرورية في هذا الطريق من شواخص مرورية ومطبات نموذجية ومواقع لمرور المشاة .



واكد الزهير أن المبادرتين سيتم العمل على تطبيقهما بشكل منظم لتشمل كافة المدارس والطرق في محافظة المفرق.