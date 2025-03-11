إطلاق مشروع تعبيد شوارع في بلدية السرو في بني كنانة

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس بلدية السرو الدكتور عامر العودات الاثنين، عن إطلاق مشروع تعبيد وتأهيل شوارع المناطق التابعة لبلدية السرو.

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وبين العودات أن المشروع يتضمن أعمال فتح شوارع جديدة وتعبيدها بمساحة تزيد على 175 ألف متر مربع، وذلك باستخدام أحدث المعدات وبإشراف كوادر البلدية، كما سيتم إعادة تأهيل أكثر من 80 ألف متر مربع من الشوارع القديمة، مع توفير خلطات أسفلتية بجودة عالية لتعبيد ما يقارب 100 ألف متر مربع من الطرق.