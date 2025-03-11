 
الثلاثاء 2025-03-11 02:34 ص
 

إطلاق مشروع تعبيد شوارع في بلدية السرو في بني كنانة

أعمال تعبيد شوارع لمناطق واسعة في بلدية السرو
أعمال تعبيد شوارع لمناطق واسعة في بلدية السرو
 
الثلاثاء، 11-03-2025 01:13 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس بلدية السرو الدكتور عامر العودات الاثنين، عن إطلاق مشروع تعبيد وتأهيل شوارع المناطق التابعة لبلدية السرو.

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وبين العودات أن المشروع يتضمن أعمال فتح شوارع جديدة وتعبيدها بمساحة تزيد على 175 ألف متر مربع، وذلك باستخدام أحدث المعدات وبإشراف كوادر البلدية، كما سيتم إعادة تأهيل أكثر من 80 ألف متر مربع من الشوارع القديمة، مع توفير خلطات أسفلتية بجودة عالية لتعبيد ما يقارب 100 ألف متر مربع من الطرق.


وأشار العودات إلى أنه حتى الآن، جرى جمع حوالي 90 بالمئة من المبلغ المطلوب لتنفيذ المشروع، فيما تسعى البلدية إلى استكمال المبلغ المتبقي قريبا، وعند تأمين التمويل بالكامل، سيتم طرح العطاءات والبدء بتنفيذ الأعمال خلال الأسابيع المقبلة.

 
 
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