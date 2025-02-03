 
الإثنين 2025-02-03 03:44 م
 

إطلاق مشروع تعزيز التنوع الحيوي في خليج العقبة

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
منطقة العقبة الاقتصادية
الإثنين، 03-02-2025 02:46 م

الوكيل الإخباري-    أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مشروع "تعزيز التنوع الحيوي والقدرة على الصمود للنظم البيئية الساحلية في خليج العقبة"، والممول من الحكومة الكندية.

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ويهدف المشروع إلى تعزيز التنوع الحيوي والقدرة على التكيف في النظام البيئي الساحلي للعقبة من خلال تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة لحماية واستعادة النظم البيئية الساحلية البرية والبحرية من خلال استزراع أكثر من 200 وحدة من الشعاب المرجان الإصطناعية في مواقع مختارة بأعماق تترواح من 5- 20 مترا، بالإضافة إلى محاولة استعادة وزراعة 5 هكتارات من المناطق المحيطة بالسدود الصخرية والأودية الساحلية.


ويركز المشروع على تعزيز مرونة التنوع الحيوي من خلال تقوية النظم البيئية البحرية والبرية في خليج العقبة ضد الضغوط البشرية وتغير المناخ، إلى جانب تعزيز السياحة البيئية عبر تطوير خيارات سياحية مستدامة تعتمد على حماية واستعادة التنوع الحيوي كما يتضمن تنفيذ حلول مبتكرة للتكيف مع المناخ، وتعزيز خدمات النظم البيئية، والحد من مخاطر الكوارث.

 
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