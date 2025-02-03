إطلاق مشروع تعزيز التنوع الحيوي في خليج العقبة

الوكيل الإخباري- أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مشروع "تعزيز التنوع الحيوي والقدرة على الصمود للنظم البيئية الساحلية في خليج العقبة"، والممول من الحكومة الكندية.

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ويهدف المشروع إلى تعزيز التنوع الحيوي والقدرة على التكيف في النظام البيئي الساحلي للعقبة من خلال تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة لحماية واستعادة النظم البيئية الساحلية البرية والبحرية من خلال استزراع أكثر من 200 وحدة من الشعاب المرجان الإصطناعية في مواقع مختارة بأعماق تترواح من 5- 20 مترا، بالإضافة إلى محاولة استعادة وزراعة 5 هكتارات من المناطق المحيطة بالسدود الصخرية والأودية الساحلية.