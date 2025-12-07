الأحد 2025-12-07 08:46 م

إعادة تشكيل مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية في القدس

الأحد، 07-12-2025 08:03 م
الوكيل الإخباري-   قرر مجلس الوزراء إعادة تشكيل مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية في القدس، برئاسة الشيخ محمد عزام الخطيب التميمي وعضوية مختصين ومعنيين بالشأن الديني والإداري.اضافة اعلان


ويهدف القرار إلى تعزيز إدارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في القدس بما يحفظ حقوق المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية، ويضمن حسن سير الأعمال الدينية والخدمية في المدينة المقدسة.
 
 


