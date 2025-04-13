إعادة طرح عطاء لشراء خدمات أتمتة عمليات مراكز الأعلاف للمرة الثانية

الوكيل الإخباري- أعادت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، طرح عطاء لشراء خدمات أتمتة عمليات مراكز الأعلاف للمرة الثانية.

اضافة اعلان



ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك، إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 ديناراً أردنياً غير مستردة.



وأشارت الوزارة إلى أن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر الأحد 27-4.