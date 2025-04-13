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إعادة طرح عطاء لشراء خدمات أتمتة عمليات مراكز الأعلاف للمرة الثانية

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أرشيفية
 
الأحد، 13-04-2025 01:09 م

الوكيل الإخباري- أعادت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، طرح عطاء لشراء خدمات أتمتة عمليات مراكز الأعلاف للمرة الثانية.

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ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك، إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 ديناراً أردنياً غير مستردة.


وأشارت الوزارة إلى أن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر الأحد 27-4.


واشترطت عند الشراء إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة أو غرفة الصناعة سارية المفعول.

 
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