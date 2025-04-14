إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين
الإثنين، 14-04-2025
07:07 م
https://www.alwakeelnews.com/story/727406
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الوكيل الإخباري-
أُغلق، اليوم الاثنين، باب الترشح لانتخابات مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين بعد دراسة طلبات الترشح من قبل المستشار القانوني للنقابة.
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وأوضحت النقابة في بيان لها، أنه يتنافس على منصب النقيب ثلاثة مرشحين وهم: جمال العلوي، وطارق المومني، وفلحة بريزات، وعلى منصب نائب النقيب أربعة مرشحين وهم: جمال اشتيوي، ونادر خطاطبة وعوني الداوود، وأيمن المجالي.
كما يتنافس على العضوية 23 مرشحا وهم: محمد الزيود، وراشد العساف، وراشد الرواشدة، وحازم الخالدي، وياسين القيسي، وإبراهيم أبو زينة، وعلي العمايرة، وزين الدين خليل، وموفق كمال، وختام الشوبكي، وعناد أبو وندي، ومجدي التل، وسامي الحربي، وبلال العقايلة، ورشدي القرالة، ومحمد الفقهاء، وعوني فريج، وحارث عواد، ومحمد أبو كف، وعلي فريحات، وفايز أبو قاعود، وأحمد ازمقنا، وماهر الشريدة.