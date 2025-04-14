إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين

الوكيل الإخباري- أُغلق، اليوم الاثنين، باب الترشح لانتخابات مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين بعد دراسة طلبات الترشح من قبل المستشار القانوني للنقابة.

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وأوضحت النقابة في بيان لها، أنه يتنافس على منصب النقيب ثلاثة مرشحين وهم: جمال العلوي، وطارق المومني، وفلحة بريزات، وعلى منصب نائب النقيب أربعة مرشحين وهم: جمال اشتيوي، ونادر خطاطبة وعوني الداوود، وأيمن المجالي.