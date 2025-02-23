إغلاق جسور عمّان بعد الساعة 11 ليلًا حتى انتهاء المنخفض

10:28 ص

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الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير ، أن إغلاق الجسور الرئيسية في العاصمة عمّان سيستمر مساء اليوم الأحد وحتى انتهاء تأثير المنخفض الجوي القطبي على المملكة. اضافة اعلان





وأوضحت عبر تقريرها المروري اليومي،أن 24 جسرًا - حددتها أمانة عمّان - سيتم إغلاقها عند الساعة 11 ليلًا، على أن يُعاد فتحها أمام حركة المركبات بعد التأكد صباحًا من عدم وجود انجماد أو خطر الانزلاق على الطرق، وذلك لإتاحة الفرصة لكوادر الأمانة لرشّ الملح وضمان سلامة السائقين ومستخدمي الطرق.



وأشار إلى أن إعادة فتح الجسور قد تتأخر إلى ما بعد الساعة السابعة صباحًا، وذلك وفقًا للحالة الجوية وما يرد من تحديثات من إدارة الأرصاد الجوية.



الجسور المغلقة تحسبًا للصقيع والانجماد:



جسر المدينة الرياضية

جسر تقاطع خلدا (صعودًا ونزولًا)

جسر المخابرات القديم

جسر الصحافة

جسر الثامن

جسر الداخلية

نزول وصعود مستشفى الملكة علياء

جسر مرج الحمام / ناعور

جسر تقاطع الحرمين

جسر ياجوز

جسر الجامعة الأردنية

جسر الملك سلمان بن عبدالعزيز – شارع الحرية

جسر أبو هريرة

جسر النهضة

جسر ونزول مدينة الجبيهة الترويحية / أبو نصير

جسر الجمرك

جسر شارع الشريف ناصر بن جميل

جسر مرسيدس

جسر الأمير الحسين بن عبدالله

جسر المستندة

جسر تقاطع مجمع جبر

جسر الملكة زين الشرف

جسر صالحية العابد

تقاطع الدوريات الخارجية