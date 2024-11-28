إغلاق مؤقت لطريق عمّان جرش بمحيط منطقة السيل ليلا لتركيب جسر مشاة

10:46 ص

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الوكيل الإخباري- قررت مديرية أشغال محافظة جرش إغلاق طريق جرش عمان بالاتجاهين (منطقة سيل الزرقاء) أمام حركة مرور السيارات، من الساعة الحادية عشرة ليلا من مساء الخميس، ولغاية السابعة من صباح يوم غد الجمعة. اضافة اعلان





وقالت مديرة أشغال جرش إخلاص الخشاشنة، الخميس، إن إغلاق طريق منطقة سيل الزرقاء في الاتجاهين يأتي لتنفيذ عطاء تركيب جسر مشاة ضمن عطاء تنفذه مديرية أشغال جرش.



ودعت الخشاشنة مستخدمي طريق سيل الزرقاء، للتوجه إلى الطريق البديل وهي الاتجاه من عمّان إلى جرش باستخدام طريق السيل إلى الجبارات ثم إلى مدخل جرش الجنوبي إلى محافظة إربد.



أما بالنسبة للقادم من محافظة إربد، فإن الاتجاه من إربد إلى جرش باتجاه عمّان باستخدام الطريق البديل عبر طريق مشتل فيصل جبه المصطبه.



وجرى إغلاق منطقة السيل بالتنسيق مع محافظ جرش وإدارة الدوريات الخارجية التابعة لمديرية الأمن العام، وفق الخشاشنة.