إنشاء محطة رصد زلزالي حديثة في البتــراء

12:11 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/747865 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلن مرصد الزلازل الأردني في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، عن إنشاء محطة رصد زلزالي جديدة في المنطقة الأثرية بمدينة البتــراء، لتكون إضافة نوعية إلى شبكة الرصد الزلزالي الوطنية، التي تضم حاليًا 23 محطة موزعة في مختلف مناطق المملكة، بدعم مباشر من وزارة الطاقة والثروة المعدنية. اضافة اعلان





وأكد رئيس مرصد الزلازل الأردني، المهندس غسان سويدان، أن المحطة ستُسهم، من خلال موقعها الجديد، في تسجيل ومتابعة الأحداث الزلزالية في منطقة البتــراء والمناطق المحيطة بها، بما يعزّز قدرات المملكة في رصد النشاط الزلزالي على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية وتحليل مخاطره.



وأشار سويدان إلى أهمية هذه المحطة لقربها من فالق البحر الميت، الأمر الذي يُتيح رصد الزلازل على الصفيحة العربية ومتابعة النشاط الزلزالي في المنطقة الأثرية.



وأضاف أن الفريق الفني من مرصد الزلازل، والمكوَّن من المهندس علي العتوم، والجيولوجي مراد الحميمات، ومراد أبو شقرة، قام بتركيب وتشغيل المحطة بنجاح.



ووجّه سويدان الشكر إلى معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، وعطوفة الأمين العام، المهندسة أماني العزام، وسلطة إقليم البتــراء، على دعمهم وتسهيل مهمة الفريق الفني في التنفيذ.