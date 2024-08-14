 
الأربعاء 2024-08-14 04:43 م
 


إنشاء مدرستين جديدتين بقصبة اربد

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم




 

الأربعاء، 14-08-2024 03:49 م

الوكيل الإخباري-   قال مدير لواء تربية قصبة اربد، الدكتور تيسير الجراح، إنه جرى الانتهاء من مشروعي إنشاء مدرستي أم كلثوم بنت الرسول المختلطة في حوارة، وماريا القبطية الثانوية للبنات في حكما.


وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن مدرسة أم كلثوم في منطقة حوارة تستوعب 626 طالبا وطالبة وتدرس من الروضة وحتى الصف الأول الثانوي، وإن مدرستي ماريا القبطية في حكما بحاجة فقد إلى إيصال التيار الكهربائي لتبدأ استقبال الطلبة حال الانتهاء من ذلك.


وبين أن إنشاء المدرستين بتمويل من بنك الإنماء الألماني جاء بهدف التخلص من المدارس المستأجرة والتخفيف من ازدحام الطلبة في منطقتي حكما وحواره و توفير بيئة تربوية آمنة.


وأشار الجراح إلى إلغاء نظام الفترتين في مدرسة بيت راس الأساسية للبنات لتصبح فترة واحدة صباحية تدرس من الصف الروضة وحتى الصف التاسع باستيعاب 996 طالبة، ومدرسة حوارة الأساسية للبنات إذ ستنقل طالبات الفترة الثانية (سوريين) إلى مدرسة أم كلثوم الجديدة.

gnews

أحدث الأخبار

جانب من الاجتماع

أخبار محلية الملك يتابع تقدم سير العمل في مشاريع سياحية وبيئية

تعبيرية

فيديو منوع 3 فوائد عجيبة للقيلولة !

تعبيرية

منوعات نرويجي ينجح في التسلل لطائرة مرتين دون تذكرة سارية

كتائب القسام

فلسطين كتائب القسام تنعى الشهيد فايز فواز دراغمة من طوباس

212

المرأة والجمال 3 أسباب لتغير لون الشعر مع تقدم العمر

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية إنشاء مدرستين جديدتين بقصبة اربد

سمير غانم ودلال عبدالعزيز وإيمي ودنيا

فن ومشاهير من بينها الزعيم والملك.. أسر فنية مصرية أباً عن جد

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الليرة الذهبية في الأردن اليوم





 


 



الأكثر مشاهدة