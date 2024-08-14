إنشاء مدرستين جديدتين بقصبة اربد

الوكيل الإخباري- قال مدير لواء تربية قصبة اربد، الدكتور تيسير الجراح، إنه جرى الانتهاء من مشروعي إنشاء مدرستي أم كلثوم بنت الرسول المختلطة في حوارة، وماريا القبطية الثانوية للبنات في حكما.



وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن مدرسة أم كلثوم في منطقة حوارة تستوعب 626 طالبا وطالبة وتدرس من الروضة وحتى الصف الأول الثانوي، وإن مدرستي ماريا القبطية في حكما بحاجة فقد إلى إيصال التيار الكهربائي لتبدأ استقبال الطلبة حال الانتهاء من ذلك.



وبين أن إنشاء المدرستين بتمويل من بنك الإنماء الألماني جاء بهدف التخلص من المدارس المستأجرة والتخفيف من ازدحام الطلبة في منطقتي حكما وحواره و توفير بيئة تربوية آمنة.