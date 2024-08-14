إنشاء مدرستين جديدتين بقصبة اربد

وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن مدرسة أم كلثوم في منطقة حوارة تستوعب 626 طالبا وطالبة وتدرس من الروضة وحتى الصف الأول الثانوي، وإن مدرستي ماريا القبطية في حكما بحاجة فقد إلى إيصال التيار الكهربائي لتبدأ استقبال الطلبة حال الانتهاء من ذلك.
وبين أن إنشاء المدرستين بتمويل من بنك الإنماء الألماني جاء بهدف التخلص من المدارس المستأجرة والتخفيف من ازدحام الطلبة في منطقتي حكما وحواره و توفير بيئة تربوية آمنة.
وأشار الجراح إلى إلغاء نظام الفترتين في مدرسة بيت راس الأساسية للبنات لتصبح فترة واحدة صباحية تدرس من الصف الروضة وحتى الصف التاسع باستيعاب 996 طالبة، ومدرسة حوارة الأساسية للبنات إذ ستنقل طالبات الفترة الثانية (سوريين) إلى مدرسة أم كلثوم الجديدة.
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